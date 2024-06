112-nieuws: busbotsing bij concert Meeuwis • Afval in brand bij tankstation

21.09

De brandweer is uitgerukt om afval te blussen, dat een chauffeur van een vuilniswagen bij een benzinestation aan de Limburglaan in Eindhoven had gedumpt. Terwijl de vuilnisman met het afval rondreed, brak brand uit in de laadbak. De chauffeur stopte op de eerste de beste plek waar dat in zijn ogen veilig kon. Een aannemer die in de buurt aan de weg aan het werk, zette zijn kraan in om de afvalhoop uit elkaar te trekken. De brand was snel geblust, wel ging daarbij een deel van het pand van Esso verloren.