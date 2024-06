Reekalfjes gered van de maaier: 'Een weeshuis is gelukkig niet nodig'

Voor dag en dauw stond boswachter Erik de Jonge deze woensdagochtend weer in het natuurgebied tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom, om reekalfjes te redden van de maaimachines. Gisteren wist hij met zijn collega's zes kleintjes uit het hoge gras te halen, vanmorgen waren het er drie. Maar wat gebeurt er met de dieren nadat ze zijn gered?

Vijf uur. Laarzen in de klei, de ogen op scherp, speurend naar reekalfjes die zich verscholen houden in het hoge gras. De boswachter wil boven alles voorkomen dat ze zwaargewond raken door landbouwmachines die het land kort wieken. Met een drone met warmtebeeld wordt gekeken of er reekalfjes zitten. En meestal is dat wel het geval.

"De iets oudere kalfjes zetten het op een lopen als wij in de buurt komen", vertelt Erik. "Wij rennen er achteraan tot ze het perceel uit zijn, veilig de bosjes in of een rietveld. Maar de meesten zijn nog te klein, die blijven liggen en drukken zich helemaal tegen de grond aan. Dan pakken we ze met handschoenen op, zodat er zo min mogelijk van onze geur aanzit."