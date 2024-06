45 jaar oude camper van Bert gestolen: 'Was voor onze oude dag'

Het huilen staat Bert Nooijen uit Veldhoven nader dan het lachen. Dinsdagavond had hij zijn 45 jaar oude camper iets verderop in de straat geparkeerd. "En die is nu weg", zegt Bert. 'Komende nacht doe ik geen oog dicht."

Kort daarvoor was zijn vrouw thuisgekomen met het verhaal dat hun gele camper nergens meer was te zien. "Gestolen. Ik ben er kapot van", klinkt het ontdaan uit Bert zijn mond. Vijf jaar geleden had hij de camper, een Mercedes, gekocht van de eerste eigenaar. De afgelopen vijf jaar heeft Bert er driftig aan gesleuteld en de camper gereviseerd. Het was de bedoeling van Bert om samen met zijn vrouw José en hun hond te gaan genieten van een onbezorgde oude dag. Na 45 jaar postbode te zijn geweest, is Bert gestopt met werken. Rondtrekken met hun camper was hun grote wens. "Het was voor onze oude dag, die pret wordt ons nu ontnomen."

"In de zomer kunnen we op elk moment vertrekken: dat kan nu niet meer."

In winter staat de camper in de stalling. "In de zomer staat hij voor de deur, dan kunnen we op elk gewenst moment vertrekken. Maar nu niet meer." Bert zegt dat hij af en toe met de hond in de camper koffie gaat drinken. "Dat vindt 'ie leuk."

"Van deze camper is er geen tweede."

Bert heeft de afgelopen jaren al heel wat uurtjes besteed aan zijn rijdende vakantieverblijf. "De camper is 45 jaar oud, 87.000 kilometers op de teller en van binnen helemaal gereviseerd. Aan de buitenkant heeft het een jaren zeventig-uiterlijk. Van binnen is hij van deze tijd, met USB-aansluitingen en ledverlichting. Ik kan op mijn telefoon zien hoeveel stroom de camper heeft opgewekt." Bert vecht tegen zijn tranen. "De binnenkant van de camper is behangen met foto's van onze ouders, onze kinderen en onszelf. Van binnen is de camper sfeervol en schitterend. Het is allemaal weg. Op campings trokken we veel bekijks. Ik heb mijn zieke zwager een keer meegenomen voor een ritje. Dat was best emotioneel."

"We zouden volgende week op vakantie gaan."