112-nieuws: varkensstal in brand • haringvlietbrug richting zuiden dicht

17.25

Afgelopen zondag was er dodelijke schietpartij op de Rede Kruislaan in Eindhoven. Daarbij overleed een 41-jarige man uit dezelfde stad. Twee jongens van 19 jaar werden opgepakt. De politie zoekt meer informatie. Zo is voor de schietpartij mogelijk een conflict gebeurd op de Veldmaarschalk Montgomerylaan of in de nabije omgeving.

De politie is nadrukkelijk op zoek naar camerabeelden (deurbelcamera’s, beveiligingscamera’s en dashcams) uit de omgeving van de Veldmaarschalk Montgomerylaan, Rode Kruislaan en de Parcivalstraat. De politie roept om beelden van afgelopen zondag, 23 juni, tussen zeven en acht uur in de avond nog eens terug te kijken. Mogelijk staan de verdachten op beeld. Ook is de politie op zoek naar getuigen die het vermoedelijke conflict of schietpartij hebben gezien.

Hier lees je meer over de schietpartij