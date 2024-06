Rabobank trekt aan de bel over onzekerheid voor Brabantse boeren

De Brabantse stallendeadline nadert met rasse schreden. Op 1 juli, aanstaande maandag, moeten veehouders hun oude stallen emissiearm hebben gemaakt. Maar door alle juridische onduidelijkheid zakken boeren steeds verder weg in het moeras van onzekerheid. Nu doet ook de Rabobank nog een duit in het zakje.

Zonder kloppende vergunning kan de bank geen financiering verstrekken. Dat is in essentie de boodschap van Alex Datema, directeur Agri&Food van de Rabobank. Hij schreef half juni een brief aan het provinciebestuur. Daarin staat dat het voor een bank essentieel is dat vergunningen juridisch houdbaar zijn of blijken.

En daar wringt nou juist de schoen. De provincie wil dat ondernemers verduurzamen en legt hen de verplichting voor een uitstoot-arm stalsysteem op, maar kan vervolgens zelf de vergunning niet verlenen.

Vergunningverlening ligt stil

Vorig jaar bleek uit onderzoek van Universiteit van Wageningen dat veel stalsystemen lang niet zo goed werken als beloofd. Na verschillende uitspraken van de rechter en de Raad van State kwam de vergunningverlening van emissiearme stalsystemen stil te liggen. Een stalsysteem mocht niet langer zonder meer op papier voor minder stikstof zorgen.

De stalsystemen voor melkvee bleken zo slecht te werken, dat daar helemaal een streep door ging. Die deadline werd door de provincie opgeschoven naar 2026. Maar voor de andere diercategorieën (varkens, kippen en geiten) blijft de deadline, ondanks de uitspraken van de rechter, staan op 1 juli. De Rabobank zegt nu dus dat dat tot onmogelijke situaties leidt.

De bank zegt dat vergunningen juridisch niet meer houdbaar zijn vanaf 1 juli, ondanks dat de provincie zegt niet te zullen handhaven. Volgens de Rabobank moet een vergunning juridisch kloppen om een boerenbedrijf te kunnen financieren.

Zorgen bij de politiek

Niet alleen de Rabobank trekt aan de bel. In een tiental gemeenten is in de afgelopen week een motie aangenomen over de onuitvoerbaarheid van de stallendeadline. In veel van die gemeenten ook gesteund door de VVD en PvdA, partijen die ook in het bestuur van de provincie zitten. Het CDA heeft voor aankomende vrijdag een extra debat aangevraagd.

Volgens Tanja van de Ven van het CDA is die debataanvraag niet te negeren. "De provincie blijft volhouden dat ze niet gaat handhaven bij ondernemers die een vergunning hebben aangevraagd maar nog niet hebben gekregen. Maar het risico ligt volledig op het bord van de boer, die door nalatigheid van de provincie vanaf maandag in een illegale situatie zit."

Dat is volgens Van de Ven te voorkomen. Vasthouden aan een datum, daar wint niemand iets mee. "Hoeveel mensen hebben in de afgelopen tijd al ingesproken? Boeren, adviesbureaus, en nu zelfs de Rabobank die aan de bel trekt. Wát moeten we nog doen", vraagt Van de Ven zich af,

Debat onzeker

Of het extra debat er ook daadwerkelijk komt vrijdag is nog niet duidelijk. Dat wordt pas in de ochtend bepaald. Er moet een meerderheid van partijen zijn voor de goedkeuring van het debat.

