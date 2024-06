Co-Med moet dossiers patiënten delen met vervangende huisartsen

Huisartsenketen Co-Med moet dossiers van patiënten onmiddellijk delen met de huisartsen die worden ingeschakeld nu zorgverzekeraars de overeenkomsten met de keten hebben beëindigd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een bevel opgelegd, dat per direct geldt.

Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd:

De zorgverzekeraars wilden dat de vervangende huisartsen toegang zouden krijgen tot de patiëntendossiers, maar volgens de inspectie is nu gebleken dat dit 'niet of onvoldoende gebeurt'. Omdat de tijdelijk ingeschakelde huisartsen de dossiers niet kunnen zien, weten ze mogelijk niet welke medicijnen mensen bijvoorbeeld al gebruiken. Dat kan leiden 'tot een acuut gevaar voor de veiligheid van de gezondheid van patiënten', laat de inspectie weten.

Omroep Brabant experimenteert met het laten presenteren van artikelen met behulp van AI. Hierdoor kunnen we met weinig moeite mensen bereiken die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of liever video’s kijken. De inhoud is gemaakt door journalisten en is geen vervanging voor echte presentatoren. Reageren? Mail ons: [email protected].

Sinds Co-Med haar deuren heeft gesloten, zitten duizenden Brabanders zonder huisarts. De zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis gingen op zoek naar nieuwe huisartsen voor de getroffen patiënten. De zorgverzekeraars schortten de samenwerking met de huisartsenketen op.

Praktijken gesloten

De inspectie deelt ook de reactie van Co-Med op het bevel. Daarin zegt de keten alles te doen om patiënten te helpen. "Dit is echter onmogelijk gemaakt door de moedwillige acties van de zorgverzekeraars waardoor Co-Med als het ware niet meer kan functioneren en machteloos moet toezien hoe de zorg voor haar patiënten volledig vastloopt."

De praktijken van Co-Med zijn sinds vorige week dicht. Patiënten kunnen voorlopig terecht bij Arene, een online huisartsenpraktijk. Bij sommige vestigingen kunnen mensen ook naar een huisarts in de buurt.

Dwangsom van 750.000 euro

De inspectie heeft Co-Med onlangs een last onder dwangsom opgelegd. Als de huisartsen niet snel goed bereikbaar zijn, moet de keten dwangsommen betalen die kunnen oplopen tot 750.000 euro. Schuldeisers hebben het faillissement aangevraagd. De inspectie zoekt nog uit wat dit betekent voor de dwangsommen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Woensdag was er ook al een noodkreet vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Zo willen deze huisartsen de patiënten van Co-Med overnemen

In Tilburg zitten 3.000 mensen nu zonder huisarts