Driekwart jongeren ontvangt ongevraagd naaktfoto's: vaak van een onbekende

Een seksueel getint berichtje sturen naar je partner, veel mensen vinden het spannend. Soms met een foto erbij om het nog opwindender te maken. Dat kan leuk zijn als je het allebei wilt, maar het kent ook gevaren. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat een op de vijf jongeren die wel eens een naaktfoto of filmpje heeft verstuurd, daarna werd gechanteerd om meer beelden te sturen. Dat heet sextortion en valt vanaf 1 juli onder de nieuwe wet seksuele misdrijven.

Omroep Brabant onderzocht hoe jongeren omgaan met online seksualiteit. Hoe vinden ze het als ze ongevraagd een dickpic ontvangen en versturen ze zelf wel eens een pikante foto? Meer dan 400 jongeren verspreid over de hele provincie tussen de 12-25 jaar vulden de vragenlijst in.

Nieuwe Wet seksuele misdrijven

Op 1 juli gaat de nieuwe zedenwet in. Die stelt seks tegen de wil strafbaar. Voorheen moest worden bewezen dat er dwang was, maar met de wetswijziging kan iemand worden veroordeeld als de dader wist dat de seks onvrijwillig was of had moeten weten dat het slachtoffer geen seks wilde.

Daarnaast wordt ook online seksueel grensoverschrijdend gedrag in de nieuwe wet meegenomen. Zo vallen sextortion, chantage met naaktbeelden, wraakporno en grooming, digitaal kinderlokken, voortaan onder de Wet seksuele misdrijven. Daarmee worden het zedendelicten en kunnen slachtoffers sterker komen te staan in de rechtbank. Zo kan de schade die het slachtoffer geleden heeft meegenomen worden in het proces.