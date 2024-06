Dickpics en masturbatiefilmpjes: voor veel jongeren heel normaal

Vanaf 1 juli valt ook online seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de Wet seksuele misdrijven. Omroep Brabant onderzocht hoe jongeren omgaan met seks en social media. Versturen ze zelf wel eens een seksueel getint berichtje en wat doen ze als ze ongevraagd een naaktfoto ontvangen? "Ik kreeg ze al op mijn dertiende, terwijl ik toen nog helemaal niet bezig was met seks."

Meer dan 400 jongeren (12-25 jaar) verspreid over de hele provincie vulden onze vragenlijst in. Meer dan driekwart van de jongeren blijkt wel eens ongevraagd een naaktfoto te hebben ontvangen, bijvoorbeeld via Snapchat. Twee derde van die foto's kwam van een onbekende.

"Je wilt niet over je eigen grenzen gaan."

Dickpics, borstenfoto's en masturbatiefilmpjes. Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld. "In het begin was het wel even schrikken, maar inmiddels doe het me niet meer zoveel en blokkeer ik ze gewoon meteen", laat iemand weten. Maar dat het voor veel jongeren normaal is, wil niet zeggen dat ze het fijn vinden. Meer dan twee derde krijgt er een negatief gevoel bij. "Het is erg intimiderend en je weet niet zo goed hoe je erop moet reageren. Je wilt niet dat iemand boos wordt, maar je wilt ook niet over je eigen grenzen gaan", vertelt een meisje. "Ik vond het totaal niet prettig omdat ik ze al op mijn dertiende kreeg, toen ik zelf nog helemaal niet bezig was met seks", deelt een ander meisje. Verslaggever Ilse sprak met meiden die een vervelende ervaring hebben met naaktfoto's en seksfilmpjes die van hen werden verspreid. Dat zie je in deze HOE..?

Sexting, het versturen van seksueel getinte berichtjes en beelden, kan leuk zijn, maar kent ook gevaren. Soms vinden mensen het niet fijn om opeens een naaktfoto te ontvangen, soms worden intieme beelden ongevraagd doorgestuurd of worden mensen gechanteerd om meer beelden te sturen. Volgens Javier Koole, onderzoeker bij Rutgers, het expertisecentrum voor seksualiteit, is het belangrijk dat er over (on)gewenste sexting wordt gepraat om het uit de taboesfeer te halen. "Door het bespreekbaar te maken zorg je dat mensen het minder snel zullen doorsturen en zichzelf eerder uitspreken over hun ervaringen, omdat ze weten wat voor impact het kan hebben."

"Veel jongeren weten niet hoe ze ermee om moeten gaan."

Dit kan volgens hem bijvoorbeeld door er als ouder met je kind over te praten of doordat jongeren er zelf met vrienden over praten. Maar ook de scholen spelen hier een rol in. We vroegen jongeren wat ze van de seksuele voorlichting op school vinden. 56% vindt dat er geen goede seksuele voorlichting wordt gegeven. Meer dan de helft van de jongeren geeft aan het meer te willen hebben over social media en seksualiteit en over grenzen en wensen van seksualiteit. "Het is logisch dat jongeren hier meer over willen weten, want de online wereld is voor hen heel belangrijk. Veel jongeren ontvangen op jonge leeftijd al intieme beelden, terwijl ze nog niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan", vertelt Koole. Volgens hem is het belangrijk om informatie te geven over wat het is en hoe je je veilig online kunt gedragen. "Zo help je jongeren een weloverwogen keuze te maken om wel of niet aan sexting te doen. Je kunt bijvoorbeeld iemand eerst om toestemming vragen voordat je een intieme foto deelt en van tevoren afspreken dat je elkaars intieme beelden niet doorstuurt. Dat zijn dingen die bijdragen om ongewenste sexting te voorkomen."

Nieuwe Wet seksuele misdrijven Op 1 juli gaat de nieuwe zedenwet in. Deze stelt seks tegen de wil strafbaar. Voorheen moest worden bewezen dat er dwang was, maar met de wetswijziging kan iemand worden veroordeeld als de dader wist dat de seks onvrijwillig was of had moeten weten dat het slachtoffer geen seks wilde. Daarnaast wordt ook online seksueel grensoverschrijdend gedrag in de nieuwe wet meegenomen. Sextortion, chantage met naaktbeelden, wraakporno en grooming, digitaal kinderlokken, worden daarmee een zedendelict. Slachtoffers kunnen zo sterker komen te staan in de rechtbank, omdat bijvoorbeeld ook de schade die het slachtoffer heeft geleden mee kan worden genomen in het strafproces.