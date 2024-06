Onveilige situaties op wegen door hoge bermen: 'Kunnen niet zomaar snoeien'

Het is een grote ergernis van veel automobilisten: de hoge bermen langs de wegen. Steeds meer stukken weg zijn een stuk onveiliger geworden, doordat het gras langs de kant de afgelopen tijd flink is gegroeid en het zicht belemmert. Maar de hoge bermen zijn niet zo eenvoudig weg te halen, volgens Rijkswaterstaat.

Afgelopen tijd zijn er bij Rijkswaterstaat steeds meer meldingen binnengekomen over het hoogstaande gras in de berm. De combinatie van veel regen en daarna zon maakte dat het gras en de struiken flink de hoogte in zijn gegaan.

Het leidt op verschillende plekken in onze provincie tot onveilige situaties in het verkeer. Op een oproep van Omroep Brabant reageerden ruim tweehonderd mensen. Zo noemt Mariska de Raamweg in Cuijk levensgevaarlijk voor fietsers. "Als je uit het fietstunnltje komt, kun je pas zien of er verkeer aankomt als je al op de weg staat. Verkeer mag daar tachtig kilometer per uur rijden", meldt ze.

Meerdere Tilburgers noemen het stadsdeel De Reeshof. Zo zegt Robert: "In de complete Reeshof is het zelfs zo erg dat je het onkruid raakt met de auto, groeit compleet de weg op. Vooral de Dongewijkdreef is erg."