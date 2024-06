Gemeente Zundert wordt eigenaar van Fort Oranje, vaste bewoners 'positief'

Camping Fort Oranje in Rijsbergen is gekocht door de gemeente Zundert. Eerst was duidelijk dat de camping door een nog onbekende bieder is gekocht voor 6.450.000 euro. Nu meldt de gemeente zelf eigenaar te zijn geworden.

Woensdagochtend werd het terrein van de roemruchte camping in opdracht van de gemeente Zundert geveild. De veiling begon met een openingsbod van 500.000 euro. De gemeente ging daar fiks overheen. De gemeente wil zo de regie in eigen handen houden. “Naarmate de veilingsdatum steeds dichterbij kwam, was meedoen aan de veiling geen vraag meer, maar een noodzaak voor ons als overheid", zegt burgemeester Joyce Vermue. "Na jarenlange turbulente tijden en onzekere periodes, moesten wij wel het heft in eigen hand nemen om als overheid zelf te bepalen wie de eigenaar wordt." Door dat hoogste bod kan de gemeente nu al haar mogelijkheden inzetten bij de selectie van een nieuwe eigenaar. Ook is uitgebreid onderzoek mogelijk naar eventuele strafbare feiten of overtredingen van een potentiële koper.

"Eindelijk zijn we nu voorgoed verlost van de jarenlange ellende die we achter de rug hebben."