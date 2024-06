Lisa en Danique werden gefilmd tijdens seks zonder dat ze dat wisten

Seksualiteit speelt zich voor jongeren grotendeels online af. Er wordt geflirt via sexting, seksuele getinte berichtjes en er worden volop naaktfoto's en seksflimpjes verstuurd. Dat kan leuk en spannend zijn, maar het kan ook misgaan. Zowel Lisa als Danique werden gefilmd tijdens de seks, zonder dat ze dat wisten. Bij Danique gingen de beelden daarna rond op school. "Iedereen lacht achter je rug om. Ze noemden me een hoer."

Lisa* vertelt dat ze wel eens naaktfoto's verstuurde naar haar toenmalige vriend. "Het begon vaak met iets simpels en dat werd dan steeds meer en meer." Ze stuurde de foto's via Snapchat. "Daar kun je ze maar één keer bekijken. Maar op een gegeven moment sloeg hij ze op en bleven ze in die chat staan. Ik dacht toen: 'Ik stuur ze niet voor niets via Snapchat, anders stuurde ik ze wel via de mail.'"

- 40% verstuurt wel eens een naaktfoto van zichzelf. - Een op de vijf jongeren verstuurt wel eens een seksfilmpje van zichzelf. Ruim een derde van de jongeren die wel eens een naaktfoto of seksfilmpje verstuurde, had daarna een vervelende ervaring. Naaktbeelden werden bijvoorbeeld ongevraagd doorgestuurd en ze werden daarmee gepest of ze kregen te maken met sextortion, het chanteren met naaktbeelden om meer naaktbeelden te sturen of geld te betalen.

Omroep Brabant onderzocht hoe jongeren omgaan met online seksualiteit. Hoe vinden ze het als ze ongevraagd een dickpic ontvangen en versturen ze zelf wel eens een pikante foto? Meer dan 400 jongeren verspreid over de hele provincie tussen de 12-25 jaar vulden de vragenlijst in.

Lisa durfde het vervolgens niet uit te maken met haar vriend, omdat ze bang was dat hij de beelden dan uit wraak zou verspreiden. "Ik vond het heel lastig om telkens die angst te hebben dat het misschien gelekt werd. Mensen gaan dan waarschijnlijk zeggen: 'Dat heb je zelf gedaan, het is je eigen schuld'. Daar ben ik altijd wel een beetje bang voor."

Die angst had ook Danique*, nadat ze was gefilmd terwijl ze dronken seks had met meerdere jongens. "Ik was als minderjarige op een groot feest en ik had heel veel gedronken. Er was een jongen die ik leuk vond en ik koos er bewust voor om seks met hem te hebben. Maar tijdens de seks kreeg ik een black-out van de alcohol."

Danique werd wakker in een bed met condooms om haar heen. "Ik herinnerde me niets meer en had geen idee wat er was gebeurd. Achteraf hoorde ik van een vriendin die daar ook was dat ik seks had gehad met meerdere jongens en dat het was gefilmd, zonder dat ik daar toestemming voor had gegeven. Dat was best wel heftig om te horen."

Ze vroeg aan de jongen die het had gefilmd om het filmpje te verwijderen. "Toen werd mij verteld dat het filmpje was verwijderd en ik me geen zorgen hoefde te maken."

Eenmaal in de klas hoorde Danique geroezemoes bij haar klasgenoten over een seksfilmpje. "Ik dacht: 'Dit kan toch niet over mij gaan? Het filmpje was toch verwijderd?' Toen ben ik nog een keer naar die jongen toegestapt en zei hij weer dat het verwijderd was."