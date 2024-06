Snollebollekes scoort in het Duits: deze artiesten probeerden dat ook al

Terwijl het EK voetbal in Duitsland nog in volle gang is, is er nu al een duidelijke winnaar. Dat is de Brabantse zanger Rob Kemps, bekend van Snollebollekes. Zijn nummer Links Rechts is nu ook in het Duits te vinden op de muziekapp Spotify. De zanger uit Best is niet de eerste die zijn lied in het Duits vertaalt. De ene deed dat met meer succes dan de andere.

Ongeëvenaard succes

De eerste die zijn nummer in het Duits zong is nooit meer geëvenaard door andere Brabantse artiesten. Dat is Pierre Kartner oftewel Vader Abraham uit Breda. Het is bijna 45 jaar geleden dat hij samen met de smurfen 'Das lied der Schlümpfe' op de televisie zong. Dit is meer dan twee miljoen keer bekeken op YouTube. Later deed de zanger nog een poging met 'Die kleine Kneipe in unserer Straße' deed het niet slecht maar kwam bij lange na niet in de buurt van zijn eerdere succes. En daarmee kwam een eind aan zijn buitenlandse avontuur.

Wenn Ein Stern am Himmel Steht

Vader Abraham heeft dan wel de meeste Duitse luisteraars getrokken, Frans Bauer heeft de meeste Duitse liedjes op zijn naam staan. Een kleine twintig vertaalde nummers zijn er van hem te vinden. Frans is de enige in Brabant die echt zijn best heeft gedaan om ook een succesnummer bij de buren te worden. Meer dan tien jaar geleden stond hij al met enige regelmaat in de Duitse tv-studio's. Zijn grote hit 'Als sterren aan de hemel staan', maar dan in het Duits scoorde het best. Toch komt hij met bijna een half miljoen views nog niet in de buurt van de bebaarde smurfenvriend.

Even slikken

Het meest opmerkelijke nummer in Duitsland heeft Corry Konings op haar naam staan. Het is niet een enorme hit geworden maar iedereen in een melige bui zet dit nummer even wat harder. Het was al even slikken toen ze in Nederland zong 'Hoeren neuken, nooit meer werken'. In het Duits klinkt 'Huren Bumsen Nie Mehr Schuften' zo mogelijk nog fouter. De bijbehorende video is goud met hoofdrollen voor matjes van de New Kids uit het Maaskantje en wat korte rokje en laag decolleté van onze Corry uit Berkel-Enschot.

Mislukte liefdesbaby

Onverwacht in deze opsomming is dat de liefdesverklaring aan 'Brabant' van Guus Meeuwis een paar jaar terug een klein Duits zusje kreeg. Brabant werd vervangen door Keulen en Guus werd vervangen door een Duitse artiest. Daarmee Is Guus uniek. Geen enkele andere Brabander is muzikaal gekopieerd. Het werd trouwens geen succes. Oordeel zelf of dat aan de niet massaal gedeelde liefde voor Keulen ligt, het Duitse alter ego van Guus of een combinatie van beide. Guus ervaarde het als een compliment dat hij deze Duitse collega had geïnspireerd.

Slappe hap

Tilburger Nol Havens van VOF de Kunst deed nog een lauwe Duitse poging met Suzanne. Ook de Gebroeders Ko kregen het Duitse publiek niet warm voor 'Das Oktoberfest'. Die laatste pakte nog eens extra uit door er een polka -en wals versie van te maken maar het bleef zonder noemenswaardig resultaat.

Klatchs in die handjes

De Brabantse klapper in dit verhaal is mogelijk op dit moment in de maak dankzij ons aanstekelijke Oranje Legioen dat massaal van links naar rechts springt in Duitsland. De feestvreugde die daarvan af straalde was jaloersmakend en het refrein was voor Duitsers geen hogere wiskunde. Vanuit het niets stond deze week het bekendste nummer van de Snollebollekes op één in de Duitse hitparade. Zonder er zelf veel ruchtbaarheid aan te geven kun je nu op Spotify Rob Kemps in zijn beste Duits 'von links, nach rechts' horen zingen.