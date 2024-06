Bart Verbruggen bezig met strafschoppen, maar niet heel veel

Bart Verbruggen bereidt zich richting de achtste finales op het EK tegen Roemenië voor op strafschoppen, maar het is ook weer niet zo dat de Bredase doelman van Oranje alleen daar op gefocust is.

"Ik kan alleen praten vanuit het tegenhoudende aspect. We analyseren de tegenstanders en proberen daar zoveel mogelijk voordeel uit te halen, voor het geval er een penaltyserie komt of er een penalty wordt gegeven in reguliere speeltijd. Dat je een idee hebt wat je kunt verwachten van de man die achter de bal staat", vervolgde de 21-jarige keeper, die hoopt dat het tegen de Roemenen niet op strafschoppen aan hoeft te komen.

"Het feit is dat het technisch gezien op penalty's uit zou kunnen komen, daar bereid je je zo goed mogelijk op voor. Ik ben er zeker mee bezig, maar heel veel is een groot woord", sprak Verbruggen in Wolfsburg voor het begin van een training.

"De insteek is om het voor de strafschoppen te beslissen. We hebben vanmorgen al wat beelden bekeken. Vandaag gaan wij er op trainen wat wij daar tegenover gaan zetten. We moeten ervoor zorgen dat iedereen is voorbereid, op tactisch en mentaal gebied. Ik merk een hele goede 'vibe' in de groep. We hebben er allemaal heel veel zin in. Ik kan niet wachten."

Voormalig voetbaltrainer Jan Reker werkte vroeger met een boekje, waarin stond hoe spelers hun strafschop namen en voor welke hoek ze vaak kozen. "Ik heb geen boekje", zei Verbruggen desgevraagd. "Je hebt tegenwoordig heel veel fijne computerprogramma's, waar het nog duidelijker en specifieker in staat. Van welke speler je het ook wil zien, kun je het zien. We hebben analisten rondlopen en die maken hele presentaties van strafschoppen. Dat zit dan in mijn hoofd."