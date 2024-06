112-nieuws: chauffeur pauzeert op vluchtstrook • politie zoekt autodief

18.41

Een man is vanmiddag na een korte achtervolging in Tilburg aangehouden in een gestolen auto. De bestuurder werd achtervolgd in de Valentijnstraat en botste daar op een geparkeerde auto. In de auto zat nog een inzittende, deze verdachte wist te ontkomen en is de wijk in gerend, de politie is een zoekactie gestart.

De wijk is daarom afgezet, ook een speurhond is ingezet. De verdachte is nog niet gevonden. De gestolen auto is meegenomen door de politie.