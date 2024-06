Het is weer voorbij, die mooie zomer

Een kleine week konden we genieten van de zomerzon, van met zonder jas, blote voeten en een veeg zonnebrand op je wangen. Maar het is van korte duur. De komende dagen stroomt koele lucht naar ons land, en staat ons een flinke portie wisselvalligheid te wachten, met enkele buien. En voorlopig hoeven we ook geen terugkeer van het zomerse weer te verwachten.

De temperatuur duikt de komende week opnieuw omlaag richting de 17 tot 19 graden, en dat is best fris voor de tijd van het jaar. Maandag wordt het nog lokaal 20 graden en blijft het droog. Dinsdag en woensdag verlopen nog frisser, een groot contrast met de tropische dagen van een week geleden waarbij we de 30 graden aantikten. Veel zon zal er niet zijn, wel regelmatig regen. Kleine stijging

Later in de week stijgt het kwik een paar graden en wordt het 18 tot 22 graden. Het blijft aan de koele kant, want normaal is het begin van deze maand 20 tot 24 graden. Ook dan ontstaan af en toe buien, maar het zijn er wel minder dan de dagen daarvoor. De zon zal wat meer schijnen en dat maakt een hoop goed.