Na schietgebedje en weinig slaap is vermiste hond Leon terecht

De vermiste labrador Leon is weer terecht, dat laat eigenaar Stijn Donkers uit Lieshout weten. De hond verdween vrijdag toen zijn nieuwe baasje, een man uit Son en Breugel, het dier uitliet zonder riem.

Maar Stijn en zijn ex-vriendin hadden er al geen goed gevoel over. En dat onderbuikgevoel werd bevestigd toen Stijn vrijdag gebeld werd dat het dier vermist was geraakt.

De hond was geadopteerd door Stijn en zijn toenmalige vriendin Cristiana. Toen het stel uit elkaar ging, moesten ze een nieuw baasje vinden voor Leon. De nieuwe eigenaar had het dier afgelopen week in huis, zodat de hond aan z'n nieuwe baasje kon wennen.

Het hele weekend zijn Stijn en Cristiana in touw geweest om Leon te vinden. In de omgeving Son en Breugel struinde de hond rond, maar telkens als ze bij hem in de buurt kwamen, rende hij weg.

"Het regende vanavond, het werd donker. We waren de hoop aan het verliezen. Heel veel mensen waren met ons naar hem op zoek, hij werd ook telkens gespot in de omgeving van de Gentiaanlaan."

Christiana was ervan overtuigd dat ze Leon zondagavond nog zouden vinden. "Ze zei, we gaan 'm vinden, vanavond nog. Laten we samen gaan bidden. Zo stonden we ineens met de handen in elkaar te bidden. Twee minuten later kregen we het verlossende telefoontje. Niet te beschrijven."

Het waren zijn buren die Leon uiteindelijk vingen daar in Son en Breugel. "Zij hadden hun hondje Molly bij zich, Leon stond midden op de weg. Hij kwam naar Molly toe, zo konden ze hem een lijn om doen. Zij belde ons huilend op, wij konden het niet geloven."