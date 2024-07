Deze zwarte zaterdag sta je vier uur in de file: 'Is echt krankzinnig'

Deze zaterdag 27 juli zal zonder twijfel een zwarte zaterdag zijn, zo menen verkeersdeskundigen. En dat jaagt menig vakantieganger de stuipen op het lijf. Ellenlange files terwijl je niets liever wilt dan op je vakantiebestemming zijn. Ieder jaar is het verschrikkelijk, maar volgens de ANWB wordt het dit jaar drukker dan ooit. "Ga alsjeblieft een dag later op pad", zegt oud-verkeerspsycholoog Ruud Hornman uit Lage Mierde.

'We zijn er bijna, maar nog niet he-le-maal!', en door zwarte zaterdag zal het nog wel even duren. Zoals elk jaar is het deze zaterdag, die dit jaar op 27 juli valt, enorm druk op de weg met vakantiegangers. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en vooral in Frankrijk.

Vier uur in de file

In Frankrijk begint ook de zomervakantie én op zaterdag beginnen de Olympische Spelen. Bovendien gaan er volgens een onderzoek van de ANWB meer Nederlanders op vakantie dan vorig jaar. "Er gaan zo'n negen miljoen Nederlanders op vakantie, waarvan driekwart de auto pakt", legt Arnoud Broekhuis van de ANWB uit.

Volgens de ANWB zullen er zelfs records verbroken worden. Dat komt doordat er nog nooit eerder zoveel auto's de weg op gingen. Vier uur in de file staan zal helaas vrij normaal zijn. Het helpt helemaal niet dat er op sommige plekken ook nog verkeerswerkzaamheden zijn. Zo is een snelweg in de buurt van de Gotthardtunnel in Zwitserland deels weggespoeld door hevige regenval. Hoewel deze snelweg sinds kort deels weer open is, zal het herstellen daarvan nog de hele zomer duren. Met het nodige oponthoud als gevolg.

Volgens Broekhuis helpen nieuwe vakantietrends ook niet mee aan de drukte op de weg. "Vroeger bleven mensen vaak drie weken op dezelfde plek. Nu verkassen ze om de week."

Geen ontkomen aan

Met al die files in het vooruitzicht, waarom zou je dan nog op zwarte zaterdag willen vertrekken? Helaas heeft oud-verkeerspsycholoog Ruud Hornman hier geen antwoord op, maar hij zucht in verontwaardiging. "Vakantiegangers zijn blijkbaar hardleers. Het is gewoon een stuk prettiger rijden op zondag of maandag, maar iedereen wil per se die zaterdag weg. Ik vind het grenzen aan krankzinnigheid."

Volgens Hornman is het fenomeen zwarte zaterdag vroeger ontstaan toen mensen veelal afhankelijk waren van één vakantieperiode. "Om het meest van de toch al korte vakantie te maken, stapte iedereen direct in de auto. Al jaren zijn vakantieperiodes flexibeler dus het is echt overbodig om op die zaterdag te vertrekken."

'Wissel niet van rijstrook'

Zijn er dan nog bekende sluiproutes om files te vermijden? Of kun je ergens rekening mee houden zodat je jezelf niet helemaal vastrijdt? "Dat je in de file terechtkomt is onvermijdelijk", zegt Hornman. Toch heeft de verkeerspsycholoog één tip: ga niet wisselen van rijstrook in de hoop dat je dan sneller vooruitkomt. "Dat zorgt alleen maar voor meer oponthoud en geïrriteerde medereizigers."

Broekhuis van de ANWB adviseert vakantiegangers wat later te vertrekken rond acht of negen uur 's ochtends. "Dan kom je iets later aan op je bestemming, maar wel met minder files. Zorg daarnaast dat je auto tiptop in orde is. Vergeet geen reservewiel", zegt hij.

Wie dus toch per se op zaterdag wil vertrekken, zal in de auto moeten stappen met genoeg eten en drinken voor in de file, en een flinke dosis geduld. "Als je de keuze hebt: vertrek dan op zondag of zelfs op maandag. Dat is veel prettiger rijden", drukt Hornman de vakantiegangers nog op het hart.

