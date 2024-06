Wat doet gemeente met klachten over verkeer? 'Gedrag lastig te veranderen'

Meer dan 400 meldingen kregen we binnen via het meldpunt gevaarlijke verkeerssituaties dat Omroep Brabant half mei startte. Vaak gaat het om plekken die al bij de gemeente bekend zijn, maar een simpele oplossing blijkt niet altijd voorhanden te zijn: “De belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen is gedrag. Dat is moeilijk te veranderen door de gemeente”.

Veel plekken komen ook voor in de lijst met gevaarlijkste wegen van Brabant. Verslaggever Ilse trotseerde de gevaarlijkste wegen van onze provincie, dat zie je in deze HOE..?

Onoverzichtelijke kruisingen, sluiproutes waar te hard gereden wordt en smalle wegen zonder fietspad. Het komt allemaal voorbij bij het meldpunt gevaarlijke verkeerssituaties. Vaak zijn het bekende plekken waar al vaker een ongeluk is gebeurd. Een lezer deed melding van een kruispunt in Erp, hier kwam woensdagavond een 15-jarige fietser om het leven na een ongeluk.

Omroep Brabant vroeg gemeenten of de gemelde plekken bij hen bekend zijn en wat ze doen om gevaarlijke verkeerssituaties waarover geklaagd wordt op te lossen. Dat laatste blijkt niet altijd eenvoudig.

Subjectieve veiligheid

Zo noemen meerdere gemeenten het gedrag van verkeersdeelnemers gevaarlijk. Daar heeft de gemeente weinig invloed op. “Gevaarlijke situaties zijn vaak ook subjectief, het zit hem in de beleving van mensen”, aldus de gemeente Bergeijk.

Ook in Steenbergen krijgen ze soms meldingen binnen over gevaarlijke plekken, die de gemeente niet terugziet in de data die ze bijhouden, zoals de gereden snelheid en het aantal ongevallen. In Land van Cuijk werd geklaagd over hardrijders, terwijl uit metingen bleek dat er gemiddeld langzamer dan toegestaan wordt gereden. Naar een oplossing voor excessen wordt gezocht.

Waar gemeenten aangeven weinig aan het gedrag van mensen te kunnen doen, kan de politie dat natuurlijk wel. Ze kunnen handhaven op overtredingen, zoals te hard rijden door boetes uit te delen. Maar dan moeten ze wel genoeg mankracht hebben. Het gebrek aan capaciteit bij de politie wordt in Bergeijk en Beek en Donk als onderdeel van het probleem genoemd.

Als gemeente geen eigenaar

Over de op- en afrit van de A27 bij Oosterhout-Zuid kwamen ook klachten binnen. De gemeente is op de hoogte, maar kan niks doen: “Wij zijn geen eigenaar van deze wegvakken. Dat is de staat. Er zijn gesprekken geweest over de op- en afritten, maar op korte termijn ligt er geen oplossing voorhanden", aldus een woordvoerder.

Soms kan de oplossing ook simpel zijn en is de gemeente er niet per se voor nodig. In Geldrop werd geklaagd over een onoverzichtelijke situatie bij de uitrit van een huis. Advies van de gemeente: vraag aan de buurman of hij zijn heg een beetje wil snoeien.

Natuurlijk zijn er ook dingen die de gemeente wél kan doen. Deze maatregelen worden veelvuldig ingezet:

- Het plaatsen van een ‘smiley bord’ om hardrijders te waarschuwen. In Meierijstad kunnen mensen zo’n bord zelfs aanvragen.

- Verkeersdrempels plaatsen om de snelheid te beperken.

- In overleg gaan met de politie over handhaving.

- In overleg gaan met een werkgroep om samen oplossingen te bedenken. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in Steenbergen.

Alle gemeenten laten weten dat ze alle meldingen oppikken en altijd contact opnemen met de melders.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

De maat is vol na zoveelste ongeluk bij gevaarlijke kruising

Meeste dodelijke ongelukken in Brabant: 'We zitten in onze eigen bubbel'

Steeds minder kinderen weten hoe ze veilig moeten fietsen: 'Zorgwekkend'