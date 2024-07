Zo loopt jouw hond niet weg als die op ander adres logeert in de vakantie

Enorm schrikken voor de oude baasjes van hond Leon: de labrador nam de benen, net nadat hij een nieuw baasje had gekregen. De hond was vervolgens bijna het hele weekend kwijt. Gelukkig is hij terecht. Maar hoe voorkom je nu dat jouw hond vlucht als hij ergens logeert, bijvoorbeeld tijdens de vakantie? Volgens hondengedragsdeskundige Anette Enneking zijn rust en regelmaat erg belangrijk.

Je gaat op vakantie en kunt de hond helaas niet meenemen. Dus mag je viervoeter een aantal nachtjes logeren bij vrienden of familie. Een hartstikke goede oplossing, maar voor je hond kan het erg spannend zijn. Daardoor is de kans aanwezig dat hij wegloopt. "Honden houden van rust en regelmaat", zegt Anette.

Aangeleerde regels

Anette is kynologisch gedragstherapeut, oftewel: expert op het gebied van hoe honden zich gedragen. Bij haar bedrijf in Loon op Zand ziet ze dagelijks honden met gedragsproblemen. Maar ook als jouw hond goed getraind is, kan hij alsnog onverwachts reageren wanneer hij op logeerbezoek is.

"Honden leren contextgebonden. Als een hond opeens op een andere plek is, weet hij niet dat bepaalde aangeleerde regels daar ook gelden", legt Anette uit. Als je viervoeter dus thuis netjes wacht met naar buiten gaan als de deur opengaat, kan hij bij iemand anders zomaar opeens wegglippen. "Honden die angstig zijn aangelegd, hebben sowieso een grotere neiging tot vluchten."

Neem de hond mee in de routine

Een hond houdt van routine. Wanneer hij ergens logeert, is de routine daar waarschijnlijk ook anders. Daardoor kan de hond minder op zijn gemak zijn, zeker als het een plek is waar hij nog nooit is geweest. "Ga daarom eens op bezoek bij het logeeradres met je hond. Het liefst een aantal keer, zo kan hij goed wennen."

Want honden die de plek goed kennen waar ze blijven slapen, zullen het vaak erg gezellig vinden, ook al is de routine net wat anders. "Het is wel fijn als de hond iets bij zich heeft wat hij kent, zoals een speeltje, een knuffel of de mand." Een logeerkoffertje voor je hond maken is dus helemaal niet verkeerd.

Honden aangelijnd houden

Waar moet je allemaal op letten als er een viervoeter bij jou blijft slapen? Ook dan is routine belangrijk. "Laat de hond rustig wennen aan hoe het er bij jullie thuis aan toegaat. Probeer hem zo snel mogelijk mee te nemen in de dagelijkse gang van zaken. En nog belangrijker: let op dat de hond niet zomaar kan ontsnappen."

Volgens Anette is dat zeker belangrijk bij mensen die geen hond hebben. "Die mensen zullen minder goed opletten of een deur of poort wel goed dicht is. Honden hebben maar een kleine opening nodig om te ontsnappen."

Als laatste adviseert Anette om de hond aangelijnd te houden tijdens het wandelen, ook als hij bij zijn eigen baasje normaal zonder lijn loopt. "Honden kunnen uit het niets vluchten en als de hond niet goed naar je luistert, rent hij weg."

