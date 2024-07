Stel fraudeert voor bijna twee ton • geen straf voor doodsteken vriend

Benieuwd naar het belangrijkste en opvallendste nieuws van vandaag? Hier zie je een overzicht van onze verhalen.

Oude vriend doodgestoken door Nick (19), maar hij krijgt geen straf

Nick B. (19) uit Bladel krijgt geen straf voor het doodsteken van een achttienjarige plaatsgenoot op oudejaarsdag 2022. Het gerechtshof in Den Bosch heeft hem maandag ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechtbank legde hem eerder wel twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs op. Het Openbaar Ministerie eiste datzelfde in hoger beroep. Hier lees je waarom hij geen straf krijgt.

Agenten vinden ontsnapt varken en worden beloond met verrassingsaanval

De politie in Zeeland had de handen vol aan een ontsnapt varken. Het dier werd zondagnacht gespot op de Langenboomseweg. Het varken was niet ver van huis, maar agenten hadden er hun handen vol aan om het dier weer veilig thuis te krijgen. Hier lees je meer over het bijzondere klusje van de agenten.

Stel int bijna twee ton van verzekering, maar noemt ongelukken toeval

Toeval bestaat niet, wordt wel eens gezegd, maar een stel uit Den Bosch heeft het wel erg bont gemaakt. In enkele jaren tijd zijn ze met hun wagen betrokken geweest bij bijna tachtig aanrijdingen met andere auto’s in hun woonplaats en in België. In alle gevallen streken ze de verzekeringsuitkeringen op en draaide de tegenpartij voor de schade van soms wel 4200 euro op. In totaal zou 180.000 euro zijn geïncasseerd. Hier lees je wat het Openbaar Ministerie er maandag over zei.

Op Zwarte Zaterdag sta je vier uur in de file: 'Is echt krankzinnig'

Zwarte zaterdag jaagt menig vakantieganger de stuipen op het lijf. Die ellenlange files terwijl je niets liever wilt dan op je vakantiebestemming zijn. Elk jaar is het verschrikkelijk, maar volgens de ANWB wordt het dit jaar drukker dan ooit. Deze verkeerspsycholoog heeft een simpele, maar doeltreffende tip.

Brandweer maakt jacht op vastzittende jonge merel

In de categorie: hoe krijg je het voor elkaar? Een jonge merel kwam in Breda vast te zitten tussen twee ramen. De brandweer moest er zelfs aan te pas komen om het beestje uit z'n benarde positie te bevrijden.