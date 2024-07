Stel int bijna twee ton van verzekering, maar noemt ongelukken 'toeval'

Toeval bestaat niet, wordt wel eens gezegd, maar een stel uit Den Bosch heeft het wel erg bont gemaakt. In enkele jaren tijd zijn ze met hun wagen betrokken geweest bij bijna tachtig aanrijdingen met andere auto’s in hun woonplaats en in België. In alle gevallen streken ze de verzekeringsuitkeringen op en draaide de tegenpartij voor de schade van soms wel 4200 euro op. In totaal zou 180.000 euro zijn geïncasseerd.

Volgens het Openbaar Ministerie bij de rechtbank in Den Bosch is er sprake van structurele oplichting en zouden beiden zes maanden de cel in moeten. Het tweetal, een vrouw van 53 en een man van 50, hangt nog eens een half jaar cel boven het hoofd wanneer ze weer de fout ingaan. Ook eiste de officier van justitie maandag een schadevergoeding van 17.000 euro voor één van de verzekeringsmaatschappijen die in haar ogen gedupeerd zijn. Een automobiliste uit Den Bosch zou voor 1300 euro schadeloos gesteld moeten worden. Deze vrouw was in juni 2020 één van de laatste slachtoffers van de twee Bosschenaren. De manier waarop dat gebeurde, was een kopie van alle andere, tientallen keren dat het Bossche stel een ongeluk zou hebben veroorzaakt.

De schade aan de auto van de Bossche (foto: Omroep Brabant).

De Bossche vertelt: “Ik zat in mijn wagen die geparkeerd stond aan de Gruttostraat. Ik reed rustig het vak uit toen er ineens een auto met hoge snelheid voorbij kwam en we elkaar raakten. Ik was verbouwereerd, het ging zo snel. Bovendien werd ik door de man die uit de wagen kwam bijna gedwongen om meteen het schadeformulier in te vullen. Ondertussen was de vrouw die achter het stuur zat doorgereden en kreeg ik niet de kans om hun schade te bekijken. Uiteindelijk heeft het me nogal wat geld gekost, ook omdat mijn auto door de botsing in waarde was verminderd.”

Het parkeerterrein aan de Gruttostraat in Den Bosch (foto: Hans Janssen).