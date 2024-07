Dirk zorgt dat het spoor veilig blijft: 'Mensen verklaren me voor gek'

Als er problemen zijn op het spoor komt de 32-jarige incidentenbestrijder Dirk Sijm samen met zijn collega’s van ProRail in Eindhoven in actie. Samen bewaken zij kilometers aan spoor in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg. Zo schieten zij te hulp bij een kapotte trein, omgewaaide boom op het spoor, maar ook bij een aanrijding. “Mensen zijn verbaasd dat ik dit werk doe.”

Tijdens een doodnormale surveillanceronde met een collega valt het Dirk op dat een overweginstallatie wel heel scheef hangt. Op dat moment komt er net een trein aan. Met zijn hand kan hij de machinist nog net een noodsignaal geven. Wat blijkt: even daardoor had een vrachtwagen bij een botsing de hele overweginstallatie over het spoor getrokken. "We hadden geluk dat de machinist op tijd kon remmen, anders was de trein op de installatie ingereden", vertelt Dirk.

"Niet weten wat je dag brengt, zorgt voor bepaalde spanning."

Onder andere op Instagram deelt Dirk foto's van incidenten waar hij per toeval op stuit tijdens een surveillanceronde. "Maar mijn hart gaat pas echt sneller kloppen als de pieper gaat en ik op een melding af moet", zegt hij. "Het idee dat je niet weet wat de dag brengt, zorgt voor een bepaalde spanning." Voordat hij aan dit werk begon, was Dirk zeven jaar machinist bij de NS. Hij weet dus goed wat de impact is van een (bijna-)aanrijding en zelfs overstekende mensen. “Bijna iedere machinist heeft wel een aanrijding meegemaakt. Ook mensen die nog even snel oversteken, kunnen ervoor zorgen dat alle herinneringen weer boven komen bij een machinist.” Knuffels of bloemen die als monumentje op een plek liggen waar een aanrijding is geweest, kunnen ook confronterend zijn voor machinisten. Dirk en zijn collega's verplaatsen de monumenten en hangen briefjes op, zodat nabestaanden weten waar ze het monument terug kunnen vinden.

De monumenten langs het spoor kunnen herinneringen oproepen bij machinisten (foto: Lobke Kapteijns).

Met aanrijdingen krijgt Dirk zelf ook te maken in zijn werk. Als dat gebeurt, gaat hij samen met een ploegleider, een chauffeur voor de speciaal uitgeruste bussen en andere ploegleden naar de plek waar de aanrijding is gebeurd. Als berger is hij verantwoordelijk voor het weer begaanbaar maken van het spoor als ondersteuning van het forensisch onderzoek van de politie of het werk van de begrafenisondernemer. “Mijn eerste prioriteit is het evacueren van de reizigers in de trein. Voor wat daarna komt, probeer ik me emotioneel zoveel mogelijk af te sluiten om het zo draaglijk mogelijk te houden", vertelt hij. ProRail biedt daarnaast mentale hulp in de vorm van evaluaties, metingen, trainingen en professionele begeleiding. “Na een incident hebben we altijd een debriefing, één keer in het jaar hebben we een mental check-up gesprek met een externe psycholoog en het hele jaar door zijn collega's opgeleid om signalen te herkennen dat het emmertje overloopt." Dat is Dirk gelukkig nog niet gebeurd, omdat hij goed kan praten met zijn omgeving en zijn collega's. "We lijken een groep stoere jongens, maar we hebben een fijne en hechte band. Dat moet ook wel als je dit werk samendoet."

Soms moeten Dirk en zijn collega's met groter vervoer op een incident af (foto: Lobke Kapteijns).

De reactie 'je moet het maar kunnen' herkent Dirk wel. "Mensen zijn verbaasd dat ik dit werk doe en dat ik er tegen kan. Vaak weten zij niet precies wat het werk inhoudt. Als ik vertel dat ik ook op kapotte treinen afkom, wordt het plaatje al completer."

