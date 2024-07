Bordesfoto van het nieuwe kabinet met deze Brabantse ministers

Het eerste uiterst-rechtse kabinet in de Nederlandse geschiedenis is een feit. De ministers zijn benoemd en kunnen aan de slag met het 'akkoord op hoofdlijnen'. Dinsdagochtend komt de regeringsploeg bijeen voor de traditionele bordesfoto op de trap voor Paleis Huis ten Bosch in Den Haag waar Koning Willem-Alexander zijn woon- en werkverblijf heeft. Drie nieuwe ministers van Brabantse komaf mogen ook op de foto. Dat zijn Ruben Brekelmans (VVD), Caspar Veldkamp (NSC) en Dirk Beljaarts (PVV).

Na de verkiezingen in 2021 maakte hij de overstap naar de Tweede Kamer. Hij werd Kamerlid voor de VVD, de partij waarvoor hij al vanaf zijn zeventiende actief is. Eerst bij de jongerentak JOVD en later bij de VVD.

Van 2017 tot 2019 was hij politiek assistent van staatssecretaris Marc Harbers van Justitie en Veiligheid. Na het aftreden van de staatssecretaris werkte hij op het ministerie aan een nieuw asielsysteem. Van 2020 tot maart 2021 was hij werkzaam op het ministerie van Financiën.

Buitenlandwoordvoerder uit Oisterwijk Brekelmans (1986) groeide op in Kaatsheuvel en woont in Oisterwijk. Hij studeerde Economie aan de Universiteit Tilburg, Global Politics aan die in London en rondde af met een Master of Public Administration aan Harvard.

Brekelmans is nu de minister van Defensie, Veldkamp die van Buitenlandse Zaken en Beljaarts is minister van Economische Zaken. Niet de kleinste portefeuilles dus.

Als Kamerlid houdt Brekelmans zich vooral bezig met buitenlands beleid en migratie. Na de inval van Rusland in Oekraïne stelde hij voor om wapens te leveren en om het Europese luchtruim te sluiten voor Russische luchtvaartmaatschappijen. In 2023 ontving hij van de Oekraïense president Zelensky de Orde van Verdienste.

Je zou Brekelmans kunnen zien als de persoon die de deur bij de VVD voor samenwerking met de PVV van het slot haalde, de deur die later door partijleider Dilan Yesilgöz open werd gezet. Brekelmans pleitte in een opiniestuk voor samenwerking met de PVV om migratie te beperken. Iets wat hij binnenkort in de ministerraad zelf mag gaan doen.

Dat hij een politiek bestaan leidt en dus waarschijnlijk niet zoveel 'afstand tot de politiek' heeft, lijkt niet uit te maken. Eerder was het de wens van de onderhandelaars dat er een zakenkabinet kwam.

Oud-CDA'er en diplomaat

Veldkamp (1964) is diplomaat in hart en nieren en komt uit Etten-Leur. Hij was heel lang actief voor het CDA, maar sloot zich in 2023 aan Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. Sinds de verkiezingen in november vorig jaar is hij ook Kamerlid voor die partij.

Hij studeerde bestuurskunde in Rotterdam en in Amerika. Daarna was hij werkzaam voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in onder meer Den Haag, Warschau en Washington. Ook was hij ambassadeur in Israël en later in Athene.

Tijdens de eurocrisis vonden er regelmatig onderhandelingen in zijn huis in Athene plaats. Later zat hij ook in de directie van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.