Hondenfokker moet betalen: beroep tegen dwangsommen afgewezen

De omstreden hondenfokker Jan Paridaans uit Eersel moet flink in de buidel tasten. De man heeft jarenlang honden en andere dieren gehouden, waarbij hij tal van regels aan zijn laars heeft gelapt. Daarom zijn hem dwangsommen opgelegd. Paridaans was hiertegen in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en dat heeft dinsdag al zijn bezwaren afgewezen. Dit betekent dat de hondenfokker 86.200 euro moet overmaken.

Paridaans wordt al jaren in de gaten gehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Steeds weer wordt hij erop betrapt dat hij zijn dieren, voornamelijk honden, niet goed verzorgt. Bij controles werden zowel vermagerde als veel te zware honden aangetroffen.

Ook werden de honden onvoldoende uitgelaten en waren de hokken waarin de dieren verbleven te klein. Verder weigerde de beruchte fokker op sommige momenten een dierenarts in te schakelen en had hij te weinig personeel in dienst om goed voor zijn dieren te kunnen zorgen.

Dwangsommen

Om al deze redenen werden de afgelopen jaren bij de fokker in Eersel al honderden dieren in beslag genomen. Ook werden hem dwangsommen opgelegd wanneer hij niet de maatregelen zou nemen die nodig zijn om het welzijn van zijn dieren te verbeteren. In maart maakte toezichthouder NVWA bekend dat Paridaans helemaal geen dieren meer mag houden en dat het bedrijf ‘Kwispel Enzo’ zou worden gesloten.

Korte tijd later werden bij een inspectie toch weer dieren ontdekt bij zijn bedrijf. Toen werden er geen honden, maar wel andere dieren in beslag genomen. Ze zaten in te kleine, vieze hokken en kregen ook al niet de juiste zorg. Het ging onder meer om varkens, pony's, ezels, konijnen, cavia's en pluimvee.

Van geen kwaad bewust

De hondenfokker weet zich van geen kwaad bewust en stelt dat hij al die overtredingen niet gemaakt heeft. Hierop spande hij diverse rechtszaken aan. De rechtbank gaf hem steeds nul op het rekest en nu heeft ook het CBb hem geen gelijk gegeven.

Volgens deze instantie hebben de toezichthouders van de NVWA hun bevindingen tijdens de controles beschreven in rapporten. De hondenfokker heeft niet kunnen aantonen dat die niet kloppen. Dit betekent dat hij fors moet gaan betalen, maar ook dat hij maatregelen moet nemen om de dieren die hij nog zou (willen) houden een beter leven te bieden.

In deze aflevering van Misdaad Uitgelegd zetten we alles op een rij: