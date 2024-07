Tilburger bekent aandeel in bankfraude: 'Ik wil schade terugbetalen'

Een 24-jarige Tilburger heeft dinsdag in de rechtbank van Den Bosch bekend dat hij bankhelpdeskfraude heeft gepleegd. Hij sloot zich om financiële redenen bij een bende aan, maar heeft nu ingezien welke schade hij heeft aangericht: "Ik heb er veel spijt van en ben teleurgesteld in mezelf."

Hij is één van de zeven mannen die in maart tijdens een actiedag zijn aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie vormden ze een criminele organisatie die op grote schaal mensen heeft opgelicht door zich voor te doen als bankmedewerkers.

Tachtig aangiften

Het zevental stond voor de eerste keer voor de rechter. Alleen al in Oost-Brabant zouden ze veel mensen voor zeker 125.000 euro hebben opgelicht. Slachtoffers zijn bankpassen, sieraden of geld afhandig gemaakt. Tijdens de zitting werd duidelijk dat er tachtig aangiften zijn gedaan en dat er sinds maart nog eens twee verdachten zijn opgepakt, onder wie een andere Tilburger. De andere verdachten komen uit Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Vlissingen. De jongste verdachte is 18.

De recherche begon het onderzoek eind vorig jaar. Aanleiding was de melding die de politie kreeg van een bank: er was een mogelijke oplichting aan de gang in Helmond. Een vrouw was gebeld door iemand die zich voordeed als helpdeskmedewerker van een bank. Er waren problemen met haar bankrekeningen en er was onmiddellijke actie nodig.

Ondertussen had zich al iemand bij de Helmondse gemeld. Hij probeerde met haar pasje haar rekening leeg te plunderen en wilde ook wat sieraden stelen. Omdat de bank zo alert reageerde, werd de betaling tegengehouden en kon één van de verdachten op heterdaad worden aangehouden. De kinderrechter heeft zich al uitgesproken over deze jongen.

Deze werkwijze zou de groep op diverse plekken in ons land en mogelijk ook in België hebben toegepast. Volgens de politie was er een duidelijke rolverdeling, zoals een chauffeur, een ronselaar, meerdere bellers en personen die de buit verdeelden over diverse rekeningen.

In de huizen van de verdachten werden grote contante geldbedragen aangetroffen die in beslag zijn genomen. Ook zijn er diverse kostbare voertuigen en luxegoederen afgepakt die mogelijk met crimineel geld zijn aangeschaft.

Jongens geronseld

De politie heeft het vermoeden dat de verdachten vaak kwetsbare, minderjarige jongens hebben geronseld om voor hen als loopjongen langs de deuren te gaan. Of dat zo is, moet blijken uit het vervolg van de rechtszaak. Inhoudelijk wordt die mogelijk pas begin volgend jaar behandeld.

Tijdens de eerste zitting, deze dinsdag, vroegen de advocaten van alle verdachten of hun cliënten vrijgelaten konden worden. Het zijn geen standaardcriminelen, het is de vraag of ze wel een rol hebben gespeeld en hun opleiding of privéleven zou nog meer geschaad worden als ze langer vast zouden blijven zitten, zo klonken hun motieven.

'Zorgen over moeder en broertje'

De raadsvrouw van de Tilburger voegde eraan toe dat haar cliënt spijt heeft: “Hij had echt niet een idee om welke bedragen het ging en wat de slachtoffers is aangedaan. Hij heeft hierover in detentie lang genoeg kunnen nadenken en wil de schade terugbetalen, gaan werken of naar school. Bovendien maakt hij zich zorgen over zijn moeder en broertje, voor wie hij er altijd was. Hij wil alles op alles zetten om aan een rooskleuriger toekomst te werken.”

De officier van justitie had er zo zijn bedenkingen bij en bleef erbij dat de man welbewust heeft meegedaan en dus de consequenties moet dragen.

