900.000 euro 'verdiend' door bankhelpdeskfraude: lange celstraffen opgelegd

Een man van 29 uit Arnhem heeft 69 maanden cel gekregen, omdat hij bijna honderd mensen via bankhelpdeskfraude geld aftroggelde. Dit heeft de rechtbank in Breda donderdag beslist. Volgens de rechtbank werkte hij samen met vier andere mannen uit Arnhem. Zij kregen gevangenisstraffen tot vier jaar.

Het vijftal deed zich voor als medewerkers van een bank. De bal kwam aan het rollen na twee aangiftes uit Tilburg.

De vijf verdachten werden vorig jaar januari aangehouden. De politie had ontdekt dat ze via de telefoon contact legden met hun slachtoffers en vervolgens bij hen aan de deur kwamen. Zeker 95 mensen raakten daarna vaak in een mum van tijd grote geldbedragen kwijt. In totaal bedroeg de schade bijna negen ton.

De aangiftes werden al in januari 2021 gedaan. Een slachtoffer uit Tilburg was gebeld door een vermeende bankmedewerker, die wel erg veel persoonlijke informatie van hem had. Nog geen kwartier na het telefoontje stond er een man voor de deur.

Na het vertrek van de man belde een echte medewerker van de bank. Die vertelde het slachtoffer dat zijn toegang tot internetbankieren was gehackt. Het slachtoffer blokkeerde zijn rekening en deed aangifte. Een tweede stadgenoot kwam er minder goed vanaf: van deze Tilburger werd wel geld gestolen.

Oudste regisseur van het stel

De oudste verdachte was ook de regisseur van het stel. Bij het doorzoeken van zijn huis nam de politie onder meer contant geld en cryptovaluta mee. Ook werd beslag gelegd op het huis van de 29-jarige Arnhemmer.

De jongste verdachte, die nu twintig is, kreeg een werkstraf van 200 uur en veertig dagen jeugddetentie. Hem wacht nog eens 360 dagen in een jeugdgevangenis als hij de komende twee weer de fout ingaan. Ook moet hij zich inspannen voor een ‘zinvolle daginvulling’ (in de vorm van school, werk of een andere dagbesteding). Net als de vier andere daders hoeft hij de tijd niet meer uit te zitten die in voorarrest is doorgebracht.

