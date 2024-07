Gemeenteraad wil opnieuw onderhandelen over azc Budel

De gemeenteraad van Cranendonck wil dat de wethouder opnieuw gaat onderhandelen over de toekomst van het AZC in Budel. Dat bleek dinsdagavond toen hij de raad om advies vroeg over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het COA. In die overeenkomst wordt het azc een stuk kleiner, maar voor een meerderheid van de gemeenteraad gaat het niet ver genoeg. Zij wil dat de wethouder gaat kijken of er nog onderhandelingsruimte is bij het COA. .

Het aantal inwoners van het azc zou van 1500 naar 960 gaan. Ook de Centrale Ontvangst Locatie, de zogeheten COL, moet de komende jaren flink worden afgebouwd van 1200 inwoners naar 300. Daar zitten regelmatig de bewoners die de overlast in Maarheeze en Budel veroorzaken. De wethouder denkt dat de overlast voor Cranendonck zo flink beperkt gaat worden, maar de meerderheid van de raad is niet overtuigd. Zij vindt dat het COA de gemeente onvoldoende tegemoet is gekomen.

"Het is alsof je probeert te dansen met gebonden voeten"

De gemeenteraad kan alleen wensen of bedenkingen meegeven aan de wethouder. Het college gaat uiteindelijk zelf beslissen om de overeenkomst te ondertekenen. De gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met een wijziging van het CDA, een zogeheten amendement, om het college de opdracht te geven nog een keer te gaan praten. Ze wil helemaal van de COL af. Zelfs de partij van wethouder Hennie Driessen, ELAN, ziet de nieuwe overeenkomst niet zitten. “Het is nog steeds te grootschalig”, zegt raadslid Geert Rijkers. Maar hij snapt de moeilijke onderhandelingspositie van de wethouder. “Het is alsof je probeert te dansen met gebonden voeten.”

"Dit is niet het goede moment om te ondertekenen"

De gemeenteraad heeft verschillende juridische afspraken gemaakt met het COA om langdurig samen te werken als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Een gang naar de rechter om onder de huidige overeenkomsten uit te komen, zou kansloos zijn en zou de gemeente miljoenen kosten. Een aantal partijen in de gemeenteraad denkt dat ze wellicht ook op een andere manier van een grootschalig azc af kan komen. De ogen zijn gericht op defensie. Die neemt eind dit jaar een beslissing om de kazerne waarin het azc zit gevestigd misschien weer in gebruik te nemen.

"We zijn niet dolenthousiast"