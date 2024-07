Aan gort gereden huis was net verbouwd: 'Nu is alles naar de verdommenis'

Het huis dat dinsdagnacht aan gort is gereden was net compleet verbouwd. "Het is een compleet vernieuwd huis", vertelt bewoner Frans Verhagen. "We hebben alles afgebroken en opnieuw opgebouwd. We zijn er een paar jaar mee bezig geweest. Ik heb bijna alles zelf gedaan. En nu is alles naar de verdommenis..."

"We waren net begonnen met het schilderen van de buitenkant", vertelt Frans. "We hadden de luiken er net aan gehangen. Het is allemaal naar de kloten..."

"Het was het geluid van een aardbeving."

Hij werd rond kwart over vijf 's nachts wakker van een enorme dreun. "Het was het geluid van een soort aardbeving. Ik wist meteen wat er aan de hand was: er moest iets tegen het huis gereden zijn of iets op gevallen zijn." Vervolgens ging hij snel naar buiten. "Ik hoefde de voordeur niet open te maken, die zat er niet meer in... Toen zag ik die auto op zijn kant liggen. De bestuurder was nog enigszins aanspreekbaar. Toen mijn vrouw naar beneden kwam zei ik haar: bel 112. Vervolgens is alles gaan rollen. Het is heel onwerkelijk, allemaal. Het is net alsof je in een film loopt. Echt onvoorstelbaar."

Foto: Noël van Hooft

"We hebben veel geluk gehad."

Ook het huis van Frans' buren liep bij de crash schade op. "Er zitten scheuren in de buitenmuren, maar binnen zien we tot nu toe niks. Wij hebben veel geluk gehad dat alleen het huis van de buren is geraakt. Als de crash een meter eerder had plaatsgevonden, was ook ons huis in puin gereden." Ze hebben zoiets al eens eerder meegemaakt. "Veertig jaar geleden reed een auto ons huis binnen. Dat wil je niet meemaken."

Van de auto bleef na de crash in Boxtel weinig over (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

"Er gebeuren op deze weg regelmatig ongelukken."