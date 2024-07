Woonboot van Erik gezonken, verzekering vergoedt niks: 'Lol is er vanaf'

Erik Schoonus uit Son en Breugel belandde dinsdag in een nachtmerrie toen zijn nieuwe woonboot plotseling zonk. Maar alsof dat nog niet genoeg is, zit hij nu ook in de schulden. Slechts een paar uur voordat hij alle benodigde papieren zou inleveren om een contract af te kunnen sluiten bij de verzekeraar, gebeurde het. En dat betekent dat de kosten niet worden vergoed. "In een keer zeventigduizend euro schuld", vertelt hij radeloos. Hij wil de woonboot, die inmiddels op het droge ligt, verkopen.

Erik had de tweedehands boot pas gekocht en helemaal opgeknapt. Hij was net klaar. Deze zomer zou hij er lekker van gaan genieten, totdat hij gisteren in een nachtmerrie belandde. Hij wil de boot nu zo snel mogelijk verkopen op Marktplaats. "Ik hoop dat iemand anders hem opnieuw wil afbouwen, want de lol is er wel vanaf..." Vanochtend moest hij namelijk ook nog eens de sleutel van zijn appartement inleveren. Die had hij opgezegd omdat hij deels bij zijn vriendin in Wijchen in Gelderland zou gaan wonen. De woonboot had hij gekocht om toch ook een plekje dichtbij zijn kinderen in Brabant te hebben.

"Ik hoop dat wat elektrische apparaten het nog doen."