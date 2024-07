Gemeenten sporen samen ondermijnende criminaliteit op en dat werkt

In Midden-Brabant werken acht gemeenten samen om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken, dat is criminaliteit die verstopt zit in legale bedrijven of huizen. De gezamenlijke aanpak die bijna een jaar loopt, blijkt te werken. Zo werden acties uitgevoerd bij autoverhuurbedrijven, op bedrijventerreinen en bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook zijn in mei 33 sekswerkers gecontroleerd, van wie er 30 illegaal aan het werk waren. De illegale praktijken zijn lang niet allemaal even groot of levensbedreigend, maar tasten het veiligheidsgevoel van burgers wel aan.

Het is een bijzondere samenwerking tussen acht gemeenten in het Hart van Brabant. Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Hilvarenbeek leveren gezamenlijk toezichthouders aan het interventieteam, die in alle gemeenten kunnen worden ingezet. Hierdoor is er in de regio ineens een groot team beschikbaar om ondermijnende criminaliteit op te sporen. Vooral de kleinere gemeenten kunnen zo veel beter inspelen op illegale activiteiten in bedrijven of bij mensen thuis.

"We spreken ook de verhuurders en chauffeurs (pooiers) aan op wat er in het pand gebeurt," zegt burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle, de kartrekker voor de acht gemeenten. Als oud-politieman had hij al ervaring met criminaliteit, maar toch ging hij in mei dit jaar mee met een controle op illegale prostitutie. "Het is vaak armoe troef wat je aantreft in zo’n huis waar een prostituee werkt," zegt Van Stappershoef.

Op een foto is een smoezelig bed te zien in een hoek van een kleine kamer, genomen tijdens een controle. De prostituees werken in de helft van de gevallen vanuit een sociale huurwoning of vanuit een recreatiewoning op een vakantiepark. Volgens Van Stappershoef konden de meesten zich niet verstaanbaar maken. "We bieden altijd hulp aan, maar dat wordt niet altijd aangenomen."