Bushaltes worden rookvrij maar het handhaven is een ander verhaal

Brabant maakt alle 5500 bushaltes in de provincie rookvrij. De provincie volgt het voorbeeld van de gemeente Geldrop-Mierlo en onder meer ook de provincies Friesland en Drenthe. Aan het einde van het jaar moet bij elke bushalte een sticker hangen of een tegel liggen waarop staat dat er niet gerookt mag worden.

Handhaven op het rookverbod wordt erg lastig, zegt een provinciewoordvoerder. "Maar de stickers en tegels zijn ook bedoeld zodat omstanders iets hebben om mensen aan te spreken als er toch wordt gerookt."

'Goede voorbeeld'

In Geldrop-Mierlo zijn onlangs alle zeventig bushaltes rookvrij gemaakt. Dit 'goede voorbeeld' krijgt volgens Brabant nu navolging in de hele provincie. Brabant zegt dat deze maatregel onderdeel is van het plan om alle Brabanders drie gezonde levensjaren erbij te geven.

"Deze stap is goed voor de kwaliteit van de lucht die mensen inademen én het zorgt ervoor dat jongeren op weg naar school of naar huis niet geconfronteerd worden met het slechte voorbeeld van rokende volwassenen", aldus gedeputeerde Saskia Boelema (Gezondheid).

