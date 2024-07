Tandartspraktijk, winkels en auto's gesloopt: dader heeft hulp nodig

Justitie ziet geen er geen heil in om Mohamed M. nog langer te straffen. De man zit sinds oktober in de cel, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij in een dronken bui een spoor van vernieling trok door Rosmalen en Den Bosch. Onder meer winkels, auto's en huizen waren het doelwit. Volgens de aanklager is M. meer gebaat bij geestelijke hulp. Wel moet hij 43 dagen uitzitten van een eerdere veroordeling, zo eiste de officier van justitie woensdag in de rechtbank van Den Bosch.

'In blinde woede' Mohamed (31) wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 5 op 6 oktober met een koevoet forse schade heeft aangericht aan zeker acht tankstations. Hier werden de displays van heel veel benzinepompen kapot geslagen. “In blinde woede”, oordeelde justitie.

Ook zou in dat tijdsbestek voor een ton schade zijn aangericht in een tandartsenpraktijk. Hier moesten beeldschermen, apparatuur en spiegels het ontgelden. Gevolg: zes behandelkamers raakten tijdelijk onbruikbaar. Niemand die hem iets in de weg legde, geen agent die hem eerder op het spoor kwam. Dat gebeurde pas even na zessen die vrijdagmorgen, toen de man op straat werd herkend.

Hij voldeed aan een signalement dat via camerabeelden en getuigenverklaringen kon worden opgesteld. Het ging om een man met een tenger postuur, een smal gelaat en een sikje en die was gekleed in een licht grijs shirt, een sweater met capuchon, donkere sokken en badslippers. En hij had een OV-fiets bij zich waarmee hij langs al zijn doelwitten had gereden. Verder werd bij de aanhouding de koevoet gevonden.

Grote afwezige

Tijdens de zitting was Mohamed de grote afwezige. Hij voelde zich niet goed, zei zijn advocaat: “Zijn hechtenis verloopt met pieken en dalen. Mijn cliënt heeft al twee keer suïcide willen plegen en loopt rond met een enorm schuldgevoel. Ook vermoed ik dat hij PTSS heeft opgelopen, toen hij tien jaar in een kamp in Syrië heeft doorgebracht.” Voor deskundigen is dit lastig vast te stellen, omdat hij amper wil meewerken aan onderzoeken.

Mohamed is al vier keer eerder veroordeeld voor onder meer mishandeling en bedreiging. Desondanks bleef hij zich misdragen, waardoor hij niet meer welkom was bij de maatschappelijke opvang en zelfs zijn familie. In mei dit jaar kwam de politie geregeld aan de deur van het huis waar hij tijdelijk verbleef. Een week voordat de geboren Syriër zo tekeer zou zijn gegaan, vertoonde hij verward gedrag in één van de vele straten waar die nacht grote schade is aangericht.

'Domme dingen gedaan'

Volgens zijn advocaat, die kanttekeningen plaatste bij de bewijslast van justitie, werd zijn cliënt door stemmen in zijn hoofd opgedragen een koevoet te gaan stelen en ruiten in te slaan. “Ik heb domme dingen gedaan”, zou hij later hebben verklaard.

Het is nu aan de rechter om een strafmaat te bepalen en ook vast te stellen of Mohamed schadevergoedingen moet betalen, zoals justitie wil. De uitspraak is op 17 juli.

De schade tijdens de vernieltoer was enorm: