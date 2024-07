Hoe politie en OM bankfraudebendes aanpakken: 'Richten ons op de bellers'

De politie en het Openbaar Ministerie in de regio Zeeland-West-Brabant hebben hun handen vol aan het aanpakken van de bendes achter bankhelpdeskfraude. Al deze cybercriminelen oppakken gaat niet, daarom kiezen ze voor een gerichte aanpak waarbij de kans het grootst dat het plegen van de fraude stopt. Bijvoorbeeld door het onderuithalen van één criminele schakel. "We pakken de bellers aan zodat er geen slachtoffers meer bij komen", zegt recherchebaas Ron van Brussel.

Ze trekken met elkaar op in de strijd tegen cybercriminelen. Hoofd van de recherche van de politie Zeeland-West-Brabant Ron van Brussel en officier van justitie Christa de Pagter van het parket in deze regio. Ze zien dat er veel energie en onderzoekscapaciteit gaat naar het aanpakken van de daders achter bankhelpdeskfraude. "Dat is nog altijd een van de meest voorkomende vormen van cybercrime", zegt De Pagter, die cybercrime in haar portefeuille heeft.

De bankhelpdeskfraudebendes zijn vaak georganiseerd zoals een echt bedrijf. Je hebt mensen aan de top, een team van bellers dat slachtoffers belt namens de nepbank, iemand die veel weet van de fraudedetectie van banken en mensen die bankpassen aan de deuren ophalen. Soms worden ook nog geldezels ingezet. Dat zijn mensen die hun rekening beschikbaar stellen om gestolen geld op te storten en wit te wassen.

Het is echt kiezen waar de politie en het OM de beschikbare agenten en rechercheurs op inzetten. In één keer zo'n hele criminele organisatie oprollen, kan bijna niet. De Pagter: "We willen dat de strafbare feiten stoppen. Als je dan een geldezel oppakt, heb je maar een klein stukje van de puzzel. Dan zie je dat de aangiftes binnen blijven stromen. Maar kan je het team van bellers aanpakken die slachtoffers bellen en ze verleiden om geld te laten overmaken, dan sla je soms een veel grotere slag."

Maar willen slachtoffers niet gewoon dat álle criminelen van zo'n groep worden opgepakt? Dat is niet realistisch omdat er niet genoeg agenten voor zijn. Van Brussel: "Eigenlijk geldt voor alle vormen van cybercrime dat we kijken hoe we het meeste maatschappelijke effect kunnen bereiken. Soms bereik je meer met het uit de lucht halen van een server dan het aanhouden van een cybercrimineel, omdat je daarmee de techniek of informatie weghaalt waarmee een bende werkt."