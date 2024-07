Belg rijdt te hard en veroorzaakt dodelijke botsing: 13 maanden cel geëist

Tegen een man van 39 uit het Belgische Turnhout is bij de rechtbank in Breda dertien maanden cel geëist. Volgens de officier van justitie heeft hij in augustus 2022 in Baarle-Nassau met zijn auto een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Bij de frontale botsing kwam een vrouw van 27 uit Baarle-Nassau om het leven, zij bestuurde de andere wagen. Justitie vindt ook dat de man voor drie jaar zijn rijbewijs moet inleveren.

De aanrijding was op 2 augustus 2022 op de Boshovenring ’s morgens rond acht uur. De man die het ongeluk volgens justitie op zijn geweten heeft, raakte zelf zwaargewond. Hij reed 110 kilometer per uur. Dat was te hard, omdat er een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. Ook was de man niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Na het ongeluk werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Door de ravage was de weg een tijdje dicht, net als de aansluiting met de A58. De Boshovenring staat ook bekend als de rijksweg N639 en ligt tussen België en Breda.

Afgelopen weekend vond er opnieuw een ernstig ongeluk plaats. Hierbij botste een wagen op een stilstaande auto. Een 41-jarige vrouw uit het Belgische Minderhout, die uit de stilstaande wagen was gestapt, overleed op de weg. Een 24-jarige landgenote die in de andere auto zat, raakte zwaargewond en overleed een dag later.

