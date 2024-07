112-nieuws: auto's botsen op elkaar • honderden kilo's hennep gevonden

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

10.07 Geen treinen tussen Gilze-Rijen en Tilburg Op het spoor tussen Gilze-Rijen en Tilburg rijden geen treinen omdat er vanochtend een aanrijding is geweest. Dat duurt volgens de NS tot ongeveer kwart over een vanmiddag.

09.57 Twee auto's rijden op elkaar Bij een ongeluk op de Midellaan in Dongen zijn vanochtend twee auto's op elkaar gebotst. Niemand raakte daarbij gewond, maar de voertuigen liepen wel veel schade op. Agenten namen een blaastest af bij de bestuurders, maar niemand had gedronken. Door het ongeval ontstond een korte file. Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de auto's weg te halen. De schade aan de auto's was groot (foto: SQ Vision). Vooral de voor- en zijkant van de voertuigen waren gehavend (foto: SQ Vision).

09.30 Ongeval op een bouwplaats Bij het werken op een bouwplaats aan de Strengen in Uden is vanochtend een ongeval gebeurd. Daarbij zou een bouwvakker mogelijk gewond zijn geraakt. Lees hier meer over wat er misging

08.20 Honderden kilo's hennep gevonden Bij het controleren van een bedrijfspand op industrieterrein Majoppenveld in Roosendaal heeft de politie woensdag twee mannen uit Albanië opgepakt. In een loods stond voor 1800 kilo aan hennep op een pallet. De controle was een initiatief van gemeente Roosendaal. Medewerkers van de gemeente vertrouwden niet wat ze zagen, lees hier meer De hennep zat in dozen (foto: politie Roosendaal).

07.43 A2 weer open na ongeluk Twee rijstroken van de A2 richting Eindhoven zijn weer vrijgegeven nadat de snelweg eerder vanmorgen volledig werd afgesloten. Dat gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen bij Sint-Michielsgestel. Dat meldt Rijkswaterstaat. De voertuigen zijn inmiddels meegenomen door een berger. Twee rijstroken zijn vrijgegeven voor verkeer. De andere twee rijstroken blijven dicht, het wegdek moet schoongemaakt worden. Wachten op privacy instellingen...

05.45 Voetganger geschept door stadsbus Op de Emmasingel in het centrum van Eindhoven is gisteravond een voetganger bij het oversteken geschept door een stadsbus. De voetganger raakte gewond. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Vanwege het onderzoek is de Emmasingel nog afgesloten. Foto: SQ Vision

03.15 Gewonde bij kop-staartbotsing Bij een kop-staartbotsing op de Valkenswaardseweg in Waalre is gisteren een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend.