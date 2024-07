Sjoerd Potters volgt Elly Blanksma op als burgemeester van Helmond

Sjoerd Potters wordt de nieuwe burgemeester van Helmond. Dat is woensdagavond bekendgemaakt in een raadsvergadering. Potters volgt Elly Blanksma op die in november van dit jaar stopt. Potters is nu nog burgemeester van De Bilt in Utrecht.

Potters was niet aanwezig in de raad, maar kwam na sluiting van de vergadering via een livestream kennismaken. Op X reageert hij op zijn benoeming. "Ik ben enorm vereerd met de voordracht voor burgemeester van Helmond. Helmond is een prachtige stad, waar inwoners terecht zeer trots op zijn en waar ik mij als burgemeester met alles wat ik in me heb, voor zal inzetten. Ik heb er ontzettend veel zin in! Tot snel, Helmond."

Potters is van plan om zo snel mogelijk met zijn echtgenoot in Helmond te komen wonen. De nieuwe burgemeester vertelde via de livestream dat hij staat te trappelen om terug naar Brabant te komen en aan de slag te gaan. "Beetje spannend allemaal, maar erg veel zin."