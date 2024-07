Esmah Lahlah fel en emotioneel in Kamerdebat over dragen van hoofddoek

Het Tilburgse Tweede Kamerlid Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) heeft donderdagmorgen tijdens een debat emotioneel en fel gereageerd op opmerkingen over het dragen van een hoofddoek, die zij zelf ook draagt. Minister Marjolein Faber noemde haar al eens ‘PvdA-hoofddoekje’ en de afgelopen dagen kwam dit op X ook voorbij. Lahlah verdedigde het dragen van een hoofddoek in een hard debat, waarna ze emotioneel de Kamer uitliep.

Even daarvoor was minister-president Dick Schoof door D66-partijleider Rob Jetten gevraagd om het getwitter over Lahlah ‘als minister-president niet te pikken'. Ook verzocht Jetten hem om Lahlah hierbij in haar ogen te kijken.

Lahlah nam het op voor alle andere vrouwen in ons land die ook een hoofddoekje dragen: “Het is jouw keus en je kunt ermee bereiken wat je wil.” Daarop volgde een massaal geroffel in de Tweede Kamer, waarna de Tilburgse zich even geëmotioneerd terugtrok.

Lahlah nam vervolgens woord, al beet Kamervoorzitter Martin Bosma haar toe dat ze geen ‘deelnemer aan het debat’ is: “Het gaat de afgelopen dagen over hoofddoekjes en de vermeende onderdrukking. Als vrouw met een hoofddoek in deze Kamer zeg ik: ik draag deze hoofddoek en dat is een persoonlijke, bewuste en vrije keuze. Het is een uitdrukking van mijn identiteit, mijn geloof, mijn kracht en mijn zelfbeschikking. Ik laat dit door niemand anders bepalen, het is mijn lijf, mijn keuze en mijn hijab (hoofddoek).”

“Het is een symbool van kracht, ik bepaal dat zelf. En voor al die meiden die een hoofddoek dragen en geraakt zijn door wat hier gebeurt, door de negatieve en stereotiepe beeldvorming: laat je niks wijsmaken. Er zijn genoeg vrouwen die met trots een hoofddoek dragen en een waardevolle positie innemen in deze maatschappij. Het is jouw keuze en je kunt alles bereiken wat je wilt."

Lahlah verwees onder anderen naar Sifan Hassan, die woensdag nog werd genoemd in de regeringsverklaring van Schoof.

De SP en DENK vonden dat de premier nog niet voldoende afstand nam van het twittergedrag van zijn ministers. Hem werd een kille reactie verweten en Stephan van Baarle (DENK) sprak zelfs van ‘slappe hap’.