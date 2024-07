Geen groot scherm meer te krijgen door oranjekoorts: 'We zijn leeg'

Wie nog denkt een groot LED-scherm voor de kwartfinale van het Nederlands elftal te kunnen huren, heeft een uitdaging. XtremeLED uit Eindhoven en Bazelmans Audio Visual uit Veldhoven hebben er geen een beschikbaar meer voor de wedstrijd van zaterdag. Beide verhuurbedrijven zijn de afgelopen dagen overspoeld met aanvragen van vooral ondernemers die een oranjefeestje willen bouwen door de wedstrijd tegen Turkije op een groot scherm te laten zien.

In zijn loods laat Jack Foppen vier van zijn grote aanhangwagens zien met daarop enorme LED-schermen. "We hebben deze combinaties zelf gebouwd en binnen vijftien tot dertig minuten werken ze. En dan kan je op een groot plein bijvoorbeeld het EK kijken", vertelt hij.

In totaal hebben ze bij XtremeLED in Eindhoven tien schermen in de verhuur. Waar je het thuis over inches hebt om aan te duiden hoe groot je tv is, heeft Foppen het over vierkante meters. "We hebben schermen van 12 vierkante meter, maar de grootste is 65 vierkante meter. Daarvoor hebben we zelf een vrachtwagentrailer omgebouwd om alles erin te krijgen."

Het uitklappen van hun grootste LED-scherm, of liever gezegd LED-muur, is indrukwekkend om te zien. Want de hele combinatie is uitgeklapt hoger dan een huis van twee verdiepingen en een zolder, en ook langer inclusief een redelijke tuin.