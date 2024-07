Stevigere aanpak verkeershufters en fatbikes in Den Bosch

De gemeente Den Bosch start rond komend voorjaar met een pilot die het huftergedrag in het verkeer moet terugdringen. De aanpak is gericht op overlast in de binnenstad die voornamelijk wordt veroorzaakt door jonge mannen. Die groep rijdt rondjes in voertuigen om te imponeren, is de ervaring die is meegenomen uit diverse verkeersacties. Maar ook tegen fatbikes, die steeds vaker betrokken zijn bij ongevallen, wordt opgetreden.

Dat meldt DTV Nieuws. De pilot richt zich op de aanpak van huftergedrag, het identificeren van veelplegers en het persoonlijk aanpakken van deze groep die regels blijft overtreden. Daarbij kan gedacht worden aan persoonlijke gesprekken met overtreders of de ouders, maar ook gedrags- en educatietrajecten. Veelplegers met meer dan vier boetes binnen twaalf maanden blijken verantwoordelijk voor veertig procent van de ongelukken. Politie

Al hebben boa's meer bevoegdheden gekregen die ook worden ingezet, dan nog kan de gemeente niet overal tegen optreden. Daarom wordt er samengewerkt met de politie. Dat gebeurt tijdens horecadiensten op vrijdag en zaterdagavond, incidentele grote verkeerscontroles op het Kardinaal van Rossumplein en de Markt. De politie heeft sinds kort ook een speciale rollertestbank om fatbikes te controleren. Voor het plan van aanpak is gesproken met partners als het Openbaar Ministerie, de politie en ook zijn ervaringen van andere steden meegenomen.