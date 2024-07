Omar E. nu ook veroordeeld voor drugshandel en witwassen

Omar E. (28) uit Roosendaal die twee moeders en twee kinderen doodreed, is vrijdag veroordeeld voor drugshandel en witwassen. De rechtbank legde hem een celstraf op van vier maanden. Maar die heeft hij al uitgezeten en daarom is hij vorige week al vrijgelaten. De vrijlating leidde tot ophef en onbegrip onder de nabestaanden van het ongeluk.

Voor dat ongeluk begin september 2022 kreeg Omar E. eerder dit jaar vier jaar cel en een rijontzegging van tien jaar. Het OM had acht jaar cel geëist en ging in hoger beroep. Dat nieuwe proces voor andere rechters bij het Hof in Den Bosch dient mogelijk pas in 2025.

Voor deze zaak van het dodelijk ongeluk zat E. al lang niet meer in voorarrest. Hij hoefde ook niet terug de cel in na de uitspraak.

Opgepakt en weer vrij

Omar E. heeft na het dodelijk ongeluk begin september 2022 op de Borchwerf in Oud-Gastel wel een paar maanden in voorarrest. Maar de rechter liet hem in maart 2023 vrij in afwachting van het proces en onder strenge voorwaarden. Een van die eisen was dat hij geen misdrijf mocht plegen. Maar dat gebeurde toch.

Eind juli 2023 werd E. gezien toen hij in de wijk Langdonk in Roosendaal een boodschappentas aan iemand gaf. Bij een controle kort daarna ontdekte de politie dat er softdrugs in zaten: een kilo wiet en en wat hasj.

Daarna volgden invallen bij een buurman. Ook bij Omar E. ging de politie naar binnen. Hij had zelf geen drugs in huis maar wel bijna 40.000 euro cash en een verdacht notitieboekje met aantekeningen over mogelijke wiethandel. Daarom werd hij aangeklaagd.

Drugszaak

Twee weken geleden stond hij voor de rechtbank in Breda voor wiethandel, bezit van wiet en witwassen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste één jaar celstraf. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak en verzocht om onmiddellijke vrijlating.

LEES OOK: Nabestaanden enorm geschokt door vrijlating Omar E.: 'Dit is onverteerbaar'

Omdat E. al bijna een jaar in voorarrest zat voor deze zaak werd duidelijk dat hij zijn straf dus mogelijk al had uitgezeten. Daarom moesten de rechters meteen beslissen en dat betekende dat E. vorige week maandag vrij kwam.

Een uitspraak kwam vrijdag. De rechtbank oordeelde dat twee van de drie beschuldigingen van deze drugszaak bewezen zijn. Het gaat dan om drugshandel en witwassen. Er was onvoldoende bewijs dat hij drugs in bezit had, maar dat was tijdens zijn proces al duidelijk geworden.

Bij de uitspraak was E. afwezig. Er was ook geen advocaat.

Mishandeling medewerker gevangenis

Naast het hoger beroep van het dodelijke ongeluk, hangt E. nog een rechtszaak boven het hoofd. Hij zou een medewerker van een gevangenis in Middelburg hebben mishandeld. De politierechter moet daar nog een oordeel over vellen.

In deze video kom je meer te weten over Omar E.: