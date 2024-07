Actiemaand tegen mensenhandel: 120 adressen gecontroleerd

Bij 120 adressen in Oost-Brabant zijn vorige maand controles gehouden tijdens een actiemaand tegen mensenhandel. Politie, gemeenten en andere overheden voerden gesprekken met honderden arbeidsmigranten, huiseigenaren, uitzendbureaus en tientallen sekswerkers.

De controles waren vooral gericht op arbeidsuitbuiting en illegale prostitutie, zegt Marcel Delhez, burgemeester van de gemeente Veldhoven. Zorgen voor meer bewustwording over mensenhandel was een van de belangrijkste redenen voor de actiemaand, zegt hij.

Controles

Zo ging de politie bij een van de controles langs bij een horecaondernemer ergens in Oost-Brabant, die al eens eerder in de fout was gegaan. Toen viel op dat koks snel hun spatel of mes neerlegden, toen de controleurs binnenkwamen. De koks zeiden toen dat ze er niet werkten.

Bij de nieuwe controle, was de Nederlandse Arbeidsinspectie er ook bij. Die constateerde verschillende overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Mensen moesten bijvoorbeeld te lang werken of kregen minder dan het minimumloon betaald. Of er bij dit bedrijf echt sprake was van arbeidsuitbuiting, moet nog worden onderzocht.

Uitleg geven over rechten

Slachtoffers van arbeidsuitbuiting worden gedwongen om in vaak erbarmelijke omstandigheden te werken tegen geen of te weinig salaris. Hierbij worden mensen door bijvoorbeeld dwang of misleiding gedwongen om te werken. Er worden dan bijvoorbeeld paspoorten afgenomen van arbeidsmigranten, maar worden die niet teruggegeven.

Volgens burgemeester Delhez is een van de grootste problemen hierbij dat arbeidsmigranten vaak hun rechten niet kennen. “Vaak weten mensen niet dat ze recht hebben op fatsoenlijk loon”, zegt de burgemeester.

Volgens Delhez is een ander probleem dat arbeidsmigranten niet weten dat ze recht hebben op hulp. Stel dat een arbeidsmigrant in een machine bekneld raakt en arbeidsongeschikt raakt. Als hij niet weet dat er hulp is, kan hij zijn woning verliezen. De burgemeester zegt dat de hulpverlening wordt ingeschakeld om deze slachtoffers van arbeidsuitbuiting weer op de juiste weg te krijgen.

Landelijke overheid

Burgemeester Hans Ubachs van Best vindt dat de landelijke overheid meer actie moet ondernemen om deze problemen aan te pakken. Zo was het eerder voor arbeidsbureaus verplicht om een certificaat te hebben, maar heeft de landelijke overheid dat losgelaten. Dat leidde tot een wildgroei aan arbeidsbureaus die soms op schimmige manieren te werk gaan.

Beide burgemeesters vinden dat de landelijke overheid zo'n certificaat opnieuw moet invoeren. Zodat het voor iedereen makkelijker te controleren is met wie ze zaken doen.

Daarnaast wil Ubachs dat het makkelijker wordt om mensenhandel te bestraffen. Ook op dat punt wil hij meer actie vanuit Den Haag. “De lat ligt nu heel hoog om tot een veroordeling te komen. Er wordt gewerkt aan een wetvoorstel om dit makkelijker te maken”, zegt Ubachs.