Zorgen om 'victim blaming' op sociale media bij Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum van Seksueel Geweld (CSG) maakt zich zorgen over het seksueel geweld dat zich online afspeelt en ziet dat dit lang niet altijd wordt gemeld. Dat meldt het centrum in hun jaarverslag. Ook hoe over seksueel geweld op sociale media wordt gesproken, is vaak niet helpend. Zo leggen mensen de schuld op veel te vaak onterecht bij een slachtoffer neer. "Ik lees vaak: 'dan had je dat rokje maar niet moeten aandoen.'"

Door dit zogenaamde victim blaming wordt het alleen maar moeilijker om te praten over seksueel geweld dat iemand is overkomen, zegt Susanne van Gog van Centrum Seksueel Geweld Brabant-Oost. Die instantie helpt slachtoffers van seksueel geweld door ze medische en psychische hulp te bieden of met de politie of advocaat in contact te brengen.

Susanne is coördinator van de locatie in Brabant-Oost. Ze ergert zich maar al te vaak aan victim blaming als ze de apps van de bekende sociale mediaplatformen opent op haar telefoon. "Ik lees in reacties onder nieuwsberichten dat mensen al snel hun mening of oordeel klaar hebben liggen. En een schuldige zoeken", vertelt Susanne.

"Je wilt mensen juist het gevoel geven dat iets niet jouw schuld is", gaat ze verder. "Op sociale media gebeurt het tegenovergestelde. Daar lees ik dan dat mensen maar niet in die auto hadden moeten stappen of een kort rokje hadden moeten aantrekken. Slachtoffers gaan dan denken dat het toch hun schuld is. In het hoofd van mensen kunnen dat soort reacties van alles doen. Het roept schaamte op. En angst voor deze reacties."

Mensen die hier last van hebben of hebben gehad, kunnen bij het CSG terecht. Het centrum is er voor iedereen met een nare seksuele ervaring, online of fysiek. Toch denkt Susanne dat lang niet iedereen met zo'n ervaring aanklopt.

Juist het seksueel geweld dat zich online afspeelt, wordt vaak niet gemeld. "Ik denk dat we een grote groep die te maken heeft met online seksueel geweld missen. Er leeft veel meer dan dat er bij ons wordt gemeld. Wij zien het topje van de ijsberg."

In heel Nederland werden in 2023 bij de zestien locaties bijna 14.000 slachtoffers van seksueel geweld geholpen. Het CSG Brabant-Oost staat met de hulp aan meer dan 700 slachtoffers vrij hoog in het lijstje, terwijl West-Midden Brabant veel minder registraties had. "Wij hebben daar geen verklaring voor", zegt Susanne. "Het is in ieder geval niet vast te stellen dat seksueel geweld in dit deel van meer voorkomt dan op andere plekken."