Broer én superfan Anton gaat met Marianne Vos mee naar haar vijfde Spelen

Ze won in 2008 als baanwielrenster goud in Beijing, vier jaar later was ze in Londen de snelste op de weg en in Parijs staat Marianne Vos (37) aan de start voor alweer haar vijfde Olympische Spelen. Met langs de kant uiteraard haar broer en grote fan Anton. Vaak stond hij als fotograaf langs het parcours, dit keer is hij er puur als supporter. “Ik ben gespannen, maar dat valt na de start wat weg. Ik heb het toch niet in de hand.”

Vos is een grootheid in het wielrennen en won vrijwel alles wat er te winnen valt. Anton maakte veel van die zeges van dichtbij mee. Zoals die heroïsche olympische titel op de weg in 2012. “Ik stond daar in een regenachtig Londen en zag Marianne winnen. Ik heb toen geschreeuwd, het is zelfs op de radio geweest. Wat er de komende Olympische Spelen bij me loskomt? Dat laat ik maar op me afkomen.”

"Ze is fanatiek genoeg om het beste uit zichzelf te halen."

Met haar vijfde deelname aan de Zomerspelen komt Vos in een illuster rijtje. En ook al is het bepaald geen primeur meer, het evenement blijft speciaal voor haar en de familie. “Ik ben trots dat Marianne weer in actie komt", vertelt Anton. Of daar ook een nieuwe medaille wacht? "In eerste instantie gaat ze naar Parijs met de olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen. Maar als ze daar aan de start staat, wil ze wel resultaat boeken. Ze is fanatiek genoeg om het beste uit zichzelf te halen.” Dat Vos erbij is, is extra bijzonder na de zware blessure van afgelopen seizoen die haar lange tijd langs de kant hield. “Ik ben vooral blij dat alles weer goed gaat en ze gezond is. Marianne leeft volledig voor de sport. Haar drive zorgt ervoor dat ze op topniveau fietst. Die passie is enorm, dat is genieten om te zien.”

"De Brabantse nuchterheid zit er goed in."

"Hoeveel ze ook heeft gewonnen, Marianne zal nooit naast haar schoenen gaan lopen", verzekert haar broer. "Dat compliment krijg ik vaak te horen. De Brabantse nuchterheid zit er goed in, bij de rest van de familie overigens ook. Natuurlijk is ze met haar eigen loopbaan bezig, maar binnen het team heeft ze daarnaast veel aandacht voor de jongere generatie. Ze richt zich misschien wel meer op het collectief dan op zichzelf." Als fotograaf bezocht Anton tal van wielerwedstrijden en zag hij Marianne beroepsmatig in zijn lens verschijnen. In Parijs is hij samen met zijn ouders supporter en dat zorgt voor een andere beleving. "Fotograferen is prachtig, maar ik legde mezelf altijd veel druk op om het goed te doen. Nu kan ik meer genieten van de sport en de prestaties. Hopelijk gaan we een mooi resultaat zien." Overigens is Anton niet de enige die zijn zus regelmatig op de gevoelige plaat zette, ook fotograaf Paul Raats deed dat. Zijn expositie, met naast Vos ook foto's van vijftien andere Brabantse olympische en paralympische atleten is tot 9 augustus te zien in het Provinciehuis in Den Bosch.