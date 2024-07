Voetbalkoorts stijgt: 'Als Oranje wint, gaan we voor Nederland toeteren'

De drukte en de spanning kunnen niet tippen aan die in Berlijn, maar ook in Brabant raken deze zaterdag steeds meer voetbalfans in de ban van Nederland – Turkije. Nederlandse én Turkse voetballiefhebbers. In Rijen worden zelfs ruim driehonderd mensen verwacht die samen op een bedrijfsterrein naar de kwartfinale van het Europees kampioenschap komen kijken. In Veldhoven was het zaterdag eerder op de middag al oranje boven.

Ook dan zullen er voor de halve finale stoelen klaar worden gezet. Toker: “Ik sta altijd in de halve finale, we gaan het zien!”

Maar voor wie is hij eigenlijk deze avond? “Zeker voor Turkije”, reageert hij direct. “Maar ook wel voor Nederland. Ze moeten wel weten dat de Turken doorgaan tot de laatste snik. En och, mocht Nederland, winnen, dan gaan we gewoon voor Oranje toeteren.”

Eén ding is zeker: ze gaan er samen een voetbalfeest van maken. Murat Toker is hiervan overtuigd. De 45-jarige eigenaar van BPS heeft voor alles gezorgd, stoelen, maar ook eten en drinken. Zijn kinderen zullen er ook zijn, net als zijn personeel en vele vrienden. “Het werd steeds groter en groter”, glundert Toker.

In Veldhoven heerste zaterdagmiddag al vroeg een oranje stemming. Althans, bij een groep van ongeveer twintig vrouwen en mannen. In het oranje gestoken reden ze urenlang door dorp. “Eén van ons, Vere Assinck, is 23 geworden en omdat dat samenviel met het EK, leek het ons wel leuk om het op deze manier vieren”, vertelt Sterre Lubse. In tegenstelling tot Toker weet de 24-jarige Veldhovense één ding zeker: “Het Nederlands elftal gaat winnen, maar de ploeg zal wel op fysiek en tactisch gebied tegenstand moeten verwachten.”

Horen we hier een kenner? Voetbalverstand zullen Sterre en haar vriendinnen best kunnen hebben: “We staan elk seizoen langs de kant wanneer het eerste elftal van RKVVO (Veldhoven-Oerle) thuis speelt. Voetballen doen we zelf niet, althans niet in clubverband. Dat doen we bij Basko, de hockeyclub, hier in Veldhoven, in een vriendinnenteam.”

Na de tocht met de bierfiets volgde een etentje in Meerhoven. Deze avond is de groep te vinden op het D’Ekkerplein in Veldhoven, dat tijdens het EK is omgedoopt in Oranjeplein. Om het feestje voort te zetten.

Elders in Brabant wordt tijdens muziekfestivals, zoals Wish Outdoor in Beek en Donk, ook het voetbal gevolgd. En in Den Bosch staat er zelfs tijdens een bruiloftsfeest een scherm, zodat niemand iets hoeft te missen.

Ondertussen is ook de vlam overgeslagen naar de Duitse politie, die als zovelen onder de indruk is geraakt van Snollebolleke's 'Links Rechts'.