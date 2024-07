Vermaarde RK Veulpoepers BV gaat weer optreden: 'Het is de hoogste tijd'

Ze hadden de afgelopen jaren al twee keer proef gedraaid, maar dit jaar wordt het menens: Stichting RK Veulpoepers BV gaat weer toeren. De vermaarde band uit Hilvarenbeek rond Zjef Naaijkens (71) vindt dat het de hoogste tijd is. “Als ik dat kabinet toch op het bordes zie staan.”

Voor de jeugdige lezers: De Veulpoepers ontstond in de jaren zeventig en maakte naam als een feestelijke, enthousiaste folkband met linkse ideeën. "Een absurdistisch anarchistisch orkest dat vooral erg feestelijk klonk", zoals Zjef het zelf omschrijft. Ze werden wereldberoemd in Brabant, hun grootste hit was D’n Egelantier en ze maakten albums met de veelzeggende titels ‘Diarree’, ‘Een frisse wind’ en ‘Van de pot gerukt’. De bandleden waren niet alleen met muziek bezig. Ze stichtten bedrijfjes, communes en legden zelfs de basis voor de concertzaal 013 in Tilburg. In 1982 gaven ze hun afscheidsconcert.

Nota bene in coronatijd traden ze toch weer op, in De Cultuurboerderij in Westelbeers. Dat was bij gelegenheid van de presentatie van ‘RK Veulpoepers BV, de Hippies van Beek’, een documentaire over deze vermaarde muziekliefhebbers. Vorig jaar traden ze ook eenmalig op, maar vanaf deze zomer willen ze weer geregeld op het podium gaan staan. Eigenlijk waren ze van plan om die reeks op 20 juni in te zetten, maar dat was iets te vroeg. De primeur is nu voor het Natuurtheater Oisterwijk waar Veulpoepers 3.0 op 25 augustus ouderwets tekeer zal gaan.

De band bestaat uit vier muzikanten van het eerste uur, onder wie Zjef, en zeven anderen. “Twee voormalige leden zijn helaas overleden, twee anderen zijn afgehaakt”, vertelt Zjef. “We gaan uiteraard oude nummers spelen, maar het is de bedoeling dat we ook nieuw werk laten horen.” Toch is de frontman niet bedroefd dat de originele opstelling er niet meer staat. "Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar het klinkt beter dan vroeger."

Naaijkens: “We waren al langer van plan om weer op te treden, maar sinds de komst van het kabinet is er meer reden dan ook. Kijk eens wat ze voor ogen hebben met de kunst- en cultuurwereld.” Het is een kolfje naar de hand van de ‘ouwe rot’ om zich met zijn progressieve idealen af te zetten tegen de politiek. “Maar we gaan ook en vooral weer op de planken staan, omdat we het gezellig vinden en de mensen wat vertier willen bieden.”

Frank van Osch uit Den Bosch maakte in 2020 een documentaire over het ontstaan in 1976 van RK Veulpoers BV. En dat niet alleen, ook een reünie in 1996 komt aan bod waarbij de bandleden onderling een flinke ruzie krijgen. Een trailer daarvan en de hele documentaire is hier te bekijken: RK Veulpoepers - De hippies van Beek.