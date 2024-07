Fraudeur belt aan om pinpas te stelen, agent opent de voordeur voor hem

Vlotte babbels hielpen een oplichter zondag geen ene moer. De man belde in Etten-Leur aan, zogenaamd als bankmedewerker om aan huis een bankpasje op te halen. Toen de voordeur openzwaaide, kwam de oplichter zelf bedrogen uit: een agent in uniform sloeg hem direct in de boeien.

De oplichter had de bewoner eerder aan de telefoon verteld dat er verdachte transacties op diens bankrekening waren te zien. Het enige wat de bewoner zou kunnen redden: de bankpas meegeven aan een medewerker van de bank die zich aan de voordeur gaat melden. De bewoner in Etten-Leur tuinde niet in de babbeltruc maar speelde het spelletje van de oplichter mee. Ondertussen werd de politie met een andere telefoon gewaarschuwd. En zo trapte de oplichter zelf nietsvermoedend in de val. Want korte tijd later belde een 28-jarige Amsterdammer aan op het afgesproken adres om de bankpas op te pikken. In de deuropening trof de Amsterdammer helaas geen onnozel slachtoffer maar een aantal alerte agenten die hem welkom wensten en direct de handboeien om deden.