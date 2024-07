Toestand Mark Gillis iets verbeterd: 'Deed zijn ogen even open'

Het lijkt iets beter te gaan met Mark Gillis. Hij ligt nog steeds in coma in het ziekenhuis maar de medicatie die hij krijgt slaat aan en de vooruitzichten zijn beter dan enkele dagen geleden, zo laat zijn familie weten. Mark Gillis is de zoon van vakantieparkexploitant en tv-persoonlijkheid Peter Gillis.

Donderdag werd duidelijk dat Mark Gillis met een ernstige longontsteking was opgenomen op de intensive care. Hij wordt in een kunstmatige coma gehouden en 'ligt nu al negen dagen te vechten voor zijn leven', aldus zijn familie. 'Ogen even open'

Inmiddels heeft Gillis een tweede longontsteking opgelopen door een ziekenhuisbacterie. Het goede nieuws is dat door de toegediende medicatie de ontstekingswaarden en koorts te zakken, en ook andere zaken gaan de goede kant op. "We waren enorm blij verrast toen Mark vandaag zijn ogen even open deed", zo schrijft de familie. "Langzaam aan hopen we dat dit het begin is van een stijgende lijn."

