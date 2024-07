Politie ontsnapt aan dood tijdens achtervolging: jaar celstraf geëist

In maart dit jaar werd een vrouw uit Amsterdam bijna 90 kilometer lang achtervolgd door de politie. Agenten hadden in Breda gezien dat ze lachgas gebruikte in haar wagen. De 31-jarige automobiliste weigerde te stoppen en ging er vandoor met snelheden tot boven de 190 kilometer per uur. Uiteindelijk werd ze in Rotterdam aangehouden en deze maandag stond ze voor de rechter in Breda. Hier werd een jaar cel geëist.

Ook vindt het Openbaar Ministerie (OM) dat de vrouw voor nog eens een half jaar de gevangenis in moet wanneer ze weer de fout gaat. Verder zou ze voor een jaar haar rijbewijs moeten inleveren en dat voor eenzelfde periode ook moeten doen als ze zich opnieuw misdraagt. Volgens de officier van justitie heeft de Amsterdamse zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag en roekeloos rijgedrag. Uit onderzoek is gebleken dat ze tijdens de achtervolging tot twee keer toe lachgascilinders uit haar auto had gegooid. De eerste cilinder ketste voor een politieauto op het wegdek en sloeg over de politieauto heen tegen de achterkant aan. De tweede stalen cilinder schoot onder de auto van de agenten door en leidde tot een vonkenregen. "Wonder boven wonder is er niemand gewond geraakt", meldde een agent op Instagram. Volgens het OM ontsnapten de agenten aan de dood. Ook, omdat er niet alleen met hoge snelheden werd gereden. Het regende die nacht (van 22 op 23 maart) en bovendien waren de wegen veelal niet verlicht. Verder was de Amsterdamse onder invloed van het lachgas, negeerde ze onder meer rode verkeerslichten en hield ze tijdens het rijden een telefoon in haar hand. LEES OOK: Vrouw gebruikt lachgas achter het stuur en vlucht: wilde achtervolging De achtervolging was ingezet op de Kruisvoort in Breda. Agenten zagen op deze straat dat de vrouw lachgas gebruikte. Daarna werd over de A58, A4, de A29 en de A15 koers gezet richting Roosendaal en Bergen op Zoom totdat ze bij Rotterdam werd klemgereden. Ondertussen had de Bredase politie al hulp gekregen van collega’s van de Landelijke Eenheid, de eenheid Rotterdam en de verkeerspolitie. Ook werd een politiehelikopter ingezet.