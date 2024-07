Buschauffeur in gezicht geslagen en bespuugd, politie zoekt dader

Een buschauffeur is vorig jaar augustus in Eindhoven bespuugd en in zijn gezicht geslagen. Dit gebeurde tijdens een busrit. De politie heeft ondanks ‘het nodige onderzoek’ de dader nog niet kunnen pakken. Daarom heeft ze een signalement en foto’s van hem verspreid.

De mishandeling gebeurde bij de Kloosterdreef in Eindhoven, op 2 augustus. Rond kwart voor vijf die middag rijdt de buschauffeur zijn rit in Eindhoven. Bij de bushalte aan de Kloosterdreef stappen twee mannen in. Wanneer de buschauffeur hen aanspreekt over het inchecken, ontstaat er een woordenwisseling.

Eén van de mannen bespuugt de chauffeur en hij wil er vandoor gaan. De buschauffeur gaat achter de man aan en wordt vervolgens meer dan één keer door hem in het gezicht geslagen. De buschauffeur raakt lichtgewond. Volgens de politie is hij vooral verbijsterd over wat hem is overkomen. In al die jaren dat hij als buschauffeur werkt, is hem dit altijd bespaard gebleven.

LEES OOK:

Alle bussen staan zaterdag 3 minuten stil: 'Blijf van onze mensen af'

De politie neemt het incident hoog op: “Dit soort geweld kunnen en willen we niet accepteren, zeker niet tegen medewerkers in het openbaar vervoer. Dit mag niet ongestraft blijven.” Vandaar dat ze een oproep plaatst en mensen vraagt of ze de dader herkennen of zich het voorval kunnen herinneren.

Het gaat om een man van 1,80 meter, met een donkere huidskleur en een slank postuur. Hij heeft lange donkere haren, een klein baardje/sikje en droeg die dag donkere kleding. Tips kunnen ook anoniem worden gemeld.