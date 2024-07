Kat Jut doodgeschoten met luchtbuks: 'Het is een grote nachtmerrie'

Kat Jut is vorige week donderdagavond neergeschoten met een luchtbuks. Rond zes uur vond Dennis van Paridon uit Schijndel zijn dier op het dak van zijn huis aan de Prins Hendrikstraat. "Ik zag bloed en een inslag bij zijn schedel, precies de diameter van een bukskogel. Toen wist ik al dat het foute boel was."

Een paar dagen na het tragisch einde van kat Jut is Dennis er nog goed ziek van. "Ik ben boos en geëmotioneerd. Het is een enorm gemis voor ons, maar ook voor zijn zusje Jul. Die is heel de dag haar maatje aan het zoeken."

Sinds kort mogen de katten af en toe naar buiten. "De eerste zeven maanden zijn ze sowieso niet naar buiten geweest, omdat ze nog niet gechipt waren. Nu laat ik ze alleen buiten als ik zelf ook veel buiten ben."

Op het moment dat Jut werd neergeschoten was Dennis heel even boven de was aan het doen. "Ik was maar heel even weg. Toen ik weer buiten was, zag ik hem nergens meer. Ik ben overal gaan zoeken, ook in de wijk. Tot ik Jut zag liggen vanuit mijn slaapkamerraam."

"Hij lag in een onnatuurlijke houding", vertelt Dennis verdrietig. "Ik dacht eerst misschien nog dat hij een shock had gekregen van de zonnepanelen. Maar toen ik bloed en een inslag in zijn schedel zag, wist ik genoeg. Het was precies de diameter van een bukskogel."

Dennis denkt dat zijn kat is neergeschoten vanuit een straat verderop. Huizen aan die straat grenzen aan zijn tuin. "De politie heeft er al gecontroleerd, maar ze heeft niets gevonden."

"Ik denk dat we nog enigszins geluk hebben gehad", zegt Dennis. "Hij heeft gelukkig niet geleden en de dader heeft geen kans gehad om hem van mijn dak te halen."